Tuesday, 10 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%5 انخفاض إصابات الدرن الرئوي

9/10/2024 12:00:34 AM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مناطق المملكة العام الماضي انخفاضا في إصابات الدرن الرئوي بـ5%، حيث بلغت 2017 إصابة مقابل 2113 إصابة في 2022، وفاقت إصابات الدرن الرئوي إصابات الدرن غير الرئوي، التي بلغت 576 حالة، في وقت سجل فيه السعوديون 1070 إصابة بالدرن الرئوي بـ53%، مقابل 947 إصابة للأجانب بـ47%، وتصدرت جدة أكثر مناطق المملكة إصابات بـ25%.
1070 حالة
كشف تقرير وزارة الصحة لحالات الدرن الرئوي 2023 أن حالات السعوديين المصابين بلغت 1070 حالة بـ53%، وفاقت إصابات الذكور السعوديين إصابات الإناث، حيث بلغت 812 حالة بـ76% مقابل 258 حالة للإناث بـ24%، وبلغت حالات إصابات الذكور الأجانب 663 بـ70% مقابل 284 حالة للإناث بـ30%.
صدارة الفئات
تصدرت الفئة العمرية من 25-35 سنة الإصابة بالدرن الرئوي بـ29%، وحلت الفئة العمرية من 35-45 سنة ثانيا بـ22%، ومن 15-25 سنة ثالثا بـ16%، ومن 45-55 سنة رابعا بـ13%، ومن 65 سنة فأكثر خامسا بـ9%.
الأكثر إصابة
سيطرت جدة على النصيب الأكبر من حالات الدرن الرئوي، حيث بلغت 502 إصابة بـ25%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 497 إصابة بـ24.64%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 199 إصابة بـ10%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 188 إصابة بـ9%، وجازان خامسًا، بإجمالي 156 إصابة بـ8%.
إصابات السعوديين
تصدرت جدة إصابات السعوديين، حيث بلغ إجمالي الحالات فيها 255 حالة مصابة بـ24%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 250 حالة بـ23%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 107 حالات بـ10%، والشرقية ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 106 حالات بـ9.90%، والشرقية خامسًا، بإجمالي 87 حالة بـ7%.
576 حالة
بلغ إجمالي حالات الدرن غير الرئوي في العام الماضي 576 حالة، منها 316 حالة للسعوديين بـ55%، مقابل 260 حالة للأجانب بـ45%، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حالات الدرن غير الرئوي بـ28%، وحلت جدة ثانيا بـ25%، والشرقية ثالثا بـ16%، وجازان رابعا بـ6%، وعسير خامسا بـ5%.
%5 انخفاض الإصابات بالدرن الرئوي
2017 إصابة بالدرن الرئوي
576 إصابة بالدرن غير الرئوي
1070 إصابات السعوديين بالدرن الرئوي
947 إصابات الأجانب
جدة الأكثر إصابات بالدرن الرئوي
أكثر المناطق إصابات بالدرن الرئوي:
جدة: 25%
الرياض: 24.64%
مكة المكرمة: 10%
الشرقية: 9%
جازان: 8%
أكثر حالات السعوديين:
جدة: 24%
الرياض: 23%
جازان: 10%
مكة المكرمة: 9.90%
الشرقية: 8%
الأكثر حالات بالدرن غير الرئوي:
الرياض: 28%
جدة: 25%
الشرقية: 16%
جازان: 6%
عسير: 5%

MENAFN10092024000089011017ID1108655121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث