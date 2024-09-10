%5 انخفاض إصابات الدرن الرئوي

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت مناطق المملكة العام الماضي انخفاضا في إصابات الدرن الرئوي بـ5%، حيث بلغت 2017 إصابة مقابل 2113 إصابة في 2022، وفاقت إصابات الدرن الرئوي إصابات الدرن غير الرئوي، التي بلغت 576 حالة، في وقت سجل فيه السعوديون 1070 إصابة بالدرن الرئوي بـ53%، مقابل 947 إصابة للأجانب بـ47%، وتصدرت جدة أكثر مناطق المملكة إصابات بـ25%.
1070 حالة
كشف تقرير وزارة الصحة لحالات الدرن الرئوي 2023 أن حالات السعوديين المصابين بلغت 1070 حالة بـ53%، وفاقت إصابات الذكور السعوديين إصابات الإناث، حيث بلغت 812 حالة بـ76% مقابل 258 حالة للإناث بـ24%، وبلغت حالات إصابات الذكور الأجانب 663 بـ70% مقابل 284 حالة للإناث بـ30%.
صدارة الفئات
تصدرت الفئة العمرية من 25-35 سنة الإصابة بالدرن الرئوي بـ29%، وحلت الفئة العمرية من 35-45 سنة ثانيا بـ22%، ومن 15-25 سنة ثالثا بـ16%، ومن 45-55 سنة رابعا بـ13%، ومن 65 سنة فأكثر خامسا بـ9%.
الأكثر إصابة
سيطرت جدة على النصيب الأكبر من حالات الدرن الرئوي، حيث بلغت 502 إصابة بـ25%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 497 إصابة بـ24.64%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 199 إصابة بـ10%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 188 إصابة بـ9%، وجازان خامسًا، بإجمالي 156 إصابة بـ8%.
إصابات السعوديين
تصدرت جدة إصابات السعوديين، حيث بلغ إجمالي الحالات فيها 255 حالة مصابة بـ24%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 250 حالة بـ23%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 107 حالات بـ10%، والشرقية ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 106 حالات بـ9.90%، والشرقية خامسًا، بإجمالي 87 حالة بـ7%.
576 حالة
بلغ إجمالي حالات الدرن غير الرئوي في العام الماضي 576 حالة، منها 316 حالة للسعوديين بـ55%، مقابل 260 حالة للأجانب بـ45%، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حالات الدرن غير الرئوي بـ28%، وحلت جدة ثانيا بـ25%، والشرقية ثالثا بـ16%، وجازان رابعا بـ6%، وعسير خامسا بـ5%.
%5 انخفاض الإصابات بالدرن الرئوي
2017 إصابة بالدرن الرئوي
576 إصابة بالدرن غير الرئوي
1070 إصابات السعوديين بالدرن الرئوي
947 إصابات الأجانب
جدة الأكثر إصابات بالدرن الرئوي
أكثر المناطق إصابات بالدرن الرئوي:
جدة: 25%
الرياض: 24.64%
مكة المكرمة: 10%
الشرقية: 9%
جازان: 8%
أكثر حالات السعوديين:
جدة: 24%
الرياض: 23%
جازان: 10%
مكة المكرمة: 9.90%
الشرقية: 8%
الأكثر حالات بالدرن غير الرئوي:
الرياض: 28%
جدة: 25%
الشرقية: 16%
جازان: 6%
عسير: 5%
MENAFN10092024000089011017ID1108655121
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.