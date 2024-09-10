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1700% زيادة في الصناديق الاستثمارية الوقفية

9/10/2024 12:00:34 AM
(MENAFN- Al Watan) بلغ منح التراخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية 18 ترخيصا وبزيادة 1700%، بينما سجل عدد الشهادات الصادرة للأوقاف 4.918 شهادة وبنسبة 138%، وبلغ منح تراخيص لإنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات 15 ترخيصا بنسبة 400%، وعدد الاستفسارات الواردة لإدارة الترخيص 664 استفسارا وبنسبة 273%، وتقديم المساعدة الفنية والاستشارية للأوقاف 697 وبنسبة 43%.
وأشار تقرير للهيئة العامة للأوقاف للعام 2023 إلى أن عدد الأوقاف التي تم تنظير الهيئة عليها بلغ 32 وقفا وبنسبة 52%، وعدد البحوث والدراسات 4 بحوث وبنسبة 300%، بينما سجل عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية 29 صندوقا بنسبة 85%، وبلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية 691 مليون ريال وبنسبة 40%، وسجل متوسط أداء الصناديق الاستثمارية الوقفية 3.8%، وعدد المحافظ الوقفية للواقفين الأفراد 4190 محافظة، وقيمة أصول المحافظ الوقفية لصغار الواقفين 3 ملايين ريال.
ــــــــــــــــــــ منصة إلكترونية لإدارة بيانات الأصول
بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر أعيان الأوقاف تم تطوير منصة إلكترونية لإدارة بيانات الأصول المحصورة ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، كما تم ربط المنصة بنظام المحفوظات الخاص بمركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة، كما قامت الهيئة مع شركة للاستشارات المهنية ببناء منظومة مؤشرات أداء الأوقاف ومصادر بياناتها من خلال تقييم المجالات الرئيسية المنوطة بأداء الأوقاف لتحديد أهم الثغرات والفجوات المرتبطة بأداء الأوقاف والأصول، وبناءً عليه يتم تطوير وتصميم مؤشرات الأداء لرفع وتطوير أداء الأوقاف.
ــــــــــــــــــــ تطوير البنية التحتية للاستثمار
كما عملت الهيئة على تطوير البنية التحتية للاستثمار، من تحديث للسياسات والإجراءات وتنفيذ العمليات الاستثمارية، من خلال أمين الحفظ وإصدار التقارير الاستثمارية وتقارير الأداء بشكل مفصل شهريا وربعيا، مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التقنية للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات، وطورت منظومة مراقبة للمحفظة الاستثمارية، تضمنت بناء تقرير شامل للمحفظة يعرض بشكل ربعي لمراجعة الاستثمارات من ناحية العوائد والمخاطر، ويستعرض التحاليل الكمية والنوعية لقياس أداء كل استثمار.
ــــــــــــــــــــ بيوت الاستثمار العالمية
تحقيقا لهدفها في تطوير الأوقاف وتنميتها، أطلقت الهيئة برنامج تبادل المعرفة الخارجية مع بيوت الاستثمار العالمية، وتم تفعيل برنامج الإعارة الذي يختص بتبادل المعرفة مع أبرز بيوت الخبرة والاستثمار على مستوى العالم لرفع كفاءات رأس المال البشري في أوقاف للاستثمار.
ــــــــــــــــــــ البعد التنموي
تعمل الهيئة على توجيه المصارف إلى برامج تنموية عالية الأثر بما يحقق شروط الواقفين ويتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والقيام بدور رائد في تفعيل وإدارة برامج الصرف والتنمية وفق شروط الوقف، وبما يدعم التنمية المجتمعية، حيث تقوم بحصر وتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوسيع قنوات الإنفاق لتشمل برامج تلبي احتياجات المجتمع، وتطبيق سياسات ومعايير لتنفيذ شروط الواقفين؛ فنجحت الهيئة في الانتهاء من دراسة الأوقاف الذرية وحصرها ومعرفة إيراداتها وعقاراتها والبحث عن مستفيديها وتجويد بياناتها، وصرف ما يزيد عن 6.8 ملايين ريال، كما ساهمت الشراكة مع منصة إحسان في تطوير وتسهيل خدمة المنتجات الوقفية، حيث تمكن المتبرعون من المساهمة بمبلغ تجاوز 80 مليون ريال.
تراخيص الصناديق الاستثمارية الوقفية= 18 ترخيصا
نسب النمو= 1700%
عدد الشهادات الصادرة للأوقاف= 4.918 شهادة
نسبة النمو= 138%
تراخيص لإنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات= 15 ترخيصا
نسبة النمو= 400%
الاستفسارات الواردة لإدارة الترخيص= 664 استفسارا
نسبة النمو= 273%
تقديم المساعدة الفنية والاستشارية للأوقاف= 697
نسبة النمو= 43%.
عدد الأوقاف التي تم تنظير الهيئة عليها =32 وقفا
نسبة النمو= 52%
عدد البحوث والدراسات= 4
نسبة النمو= 300%
عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية= 29
نسبة النمو= 85%
حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية =691 مليون ريال
نسبة النمو= 40%
متوسط أداء الصناديق الاستثمارية الوقفية= 3.8%
عدد المحافظ الوقفية للواقفين الأفراد= 4190 محافظة
قيمة أصول المحافظ الوقفية لصغار الواقفين= 3 ملايين ريال

MENAFN10092024000089011017ID1108655120

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