1700% زيادة في الصناديق الاستثمارية الوقفية

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ منح التراخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية 18 ترخيصا وبزيادة 1700%، بينما سجل عدد الشهادات الصادرة للأوقاف 4.918 شهادة وبنسبة 138%، وبلغ منح تراخيص لإنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات 15 ترخيصا بنسبة 400%، وعدد الاستفسارات الواردة لإدارة الترخيص 664 استفسارا وبنسبة 273%، وتقديم المساعدة الفنية والاستشارية للأوقاف 697 وبنسبة 43%.
وأشار تقرير للهيئة العامة للأوقاف للعام 2023 إلى أن عدد الأوقاف التي تم تنظير الهيئة عليها بلغ 32 وقفا وبنسبة 52%، وعدد البحوث والدراسات 4 بحوث وبنسبة 300%، بينما سجل عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية 29 صندوقا بنسبة 85%، وبلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية 691 مليون ريال وبنسبة 40%، وسجل متوسط أداء الصناديق الاستثمارية الوقفية 3.8%، وعدد المحافظ الوقفية للواقفين الأفراد 4190 محافظة، وقيمة أصول المحافظ الوقفية لصغار الواقفين 3 ملايين ريال. ــــــــــــــــــــ منصة إلكترونية لإدارة بيانات الأصول
بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر أعيان الأوقاف تم تطوير منصة إلكترونية لإدارة بيانات الأصول المحصورة ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، كما تم ربط المنصة بنظام المحفوظات الخاص بمركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة، كما قامت الهيئة مع شركة للاستشارات المهنية ببناء منظومة مؤشرات أداء الأوقاف ومصادر بياناتها من خلال تقييم المجالات الرئيسية المنوطة بأداء الأوقاف لتحديد أهم الثغرات والفجوات المرتبطة بأداء الأوقاف والأصول، وبناءً عليه يتم تطوير وتصميم مؤشرات الأداء لرفع وتطوير أداء الأوقاف. ــــــــــــــــــــ تطوير البنية التحتية للاستثمار
كما عملت الهيئة على تطوير البنية التحتية للاستثمار، من تحديث للسياسات والإجراءات وتنفيذ العمليات الاستثمارية، من خلال أمين الحفظ وإصدار التقارير الاستثمارية وتقارير الأداء بشكل مفصل شهريا وربعيا، مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التقنية للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات، وطورت منظومة مراقبة للمحفظة الاستثمارية، تضمنت بناء تقرير شامل للمحفظة يعرض بشكل ربعي لمراجعة الاستثمارات من ناحية العوائد والمخاطر، ويستعرض التحاليل الكمية والنوعية لقياس أداء كل استثمار. ــــــــــــــــــــ بيوت الاستثمار العالمية
تحقيقا لهدفها في تطوير الأوقاف وتنميتها، أطلقت الهيئة برنامج تبادل المعرفة الخارجية مع بيوت الاستثمار العالمية، وتم تفعيل برنامج الإعارة الذي يختص بتبادل المعرفة مع أبرز بيوت الخبرة والاستثمار على مستوى العالم لرفع كفاءات رأس المال البشري في أوقاف للاستثمار. ــــــــــــــــــــ البعد التنموي
تعمل الهيئة على توجيه المصارف إلى برامج تنموية عالية الأثر بما يحقق شروط الواقفين ويتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والقيام بدور رائد في تفعيل وإدارة برامج الصرف والتنمية وفق شروط الوقف، وبما يدعم التنمية المجتمعية، حيث تقوم بحصر وتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوسيع قنوات الإنفاق لتشمل برامج تلبي احتياجات المجتمع، وتطبيق سياسات ومعايير لتنفيذ شروط الواقفين؛ فنجحت الهيئة في الانتهاء من دراسة الأوقاف الذرية وحصرها ومعرفة إيراداتها وعقاراتها والبحث عن مستفيديها وتجويد بياناتها، وصرف ما يزيد عن 6.8 ملايين ريال، كما ساهمت الشراكة مع منصة إحسان في تطوير وتسهيل خدمة المنتجات الوقفية، حيث تمكن المتبرعون من المساهمة بمبلغ تجاوز 80 مليون ريال.
تراخيص الصناديق الاستثمارية الوقفية= 18 ترخيصا
نسب النمو= 1700%
عدد الشهادات الصادرة للأوقاف= 4.918 شهادة
نسبة النمو= 138%
تراخيص لإنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات= 15 ترخيصا
نسبة النمو= 400%
الاستفسارات الواردة لإدارة الترخيص= 664 استفسارا
نسبة النمو= 273%
تقديم المساعدة الفنية والاستشارية للأوقاف= 697
نسبة النمو= 43%.
عدد الأوقاف التي تم تنظير الهيئة عليها =32 وقفا
نسبة النمو= 52%
عدد البحوث والدراسات= 4
نسبة النمو= 300%
عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية= 29
نسبة النمو= 85%
حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية =691 مليون ريال
نسبة النمو= 40%
متوسط أداء الصناديق الاستثمارية الوقفية= 3.8%
عدد المحافظ الوقفية للواقفين الأفراد= 4190 محافظة
قيمة أصول المحافظ الوقفية لصغار الواقفين= 3 ملايين ريال
MENAFN10092024000089011017ID1108655120