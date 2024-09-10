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409 فرص استثمارية بالشرقية

9/10/2024 12:00:34 AM
(MENAFN- Al Watan) تعمل أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على تنمية وتعزيز اقتصادات المنطقة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة، مع تقديم التسهيلات التعاقدية والمحفزات للاستثمار بالمنطقة.
واشتملت الفرص الاستثمارية التي أتاحتها 409 فرص استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تضمنت طرح تطوير الواجهات البحرية والمخططات والمراكز الحضارية، وتطوير البنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمتنزهات والحدائق العامة، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية والمطاعم، والحدائق، وعربات الأطعمة.
كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة، وتستهدف الأمانة طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية عام 2026 واستثمار أكثر من 80% من أصولها الاستثمارية.
وتمثلت التسهيلات التعاقدية والمحفزات الاستثمارية ضمن مزايا لائحة الاستثمارات، المدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة، وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء والنماذج الاستثمارية عبر الشراكة في نسبة من الدخل.
ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من لائحة الاستثمار، من خلال التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي ((فرص)) للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

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