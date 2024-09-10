409 فرص استثمارية بالشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
تعمل أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على تنمية وتعزيز اقتصادات المنطقة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة، مع تقديم التسهيلات التعاقدية والمحفزات للاستثمار بالمنطقة.
واشتملت الفرص الاستثمارية التي أتاحتها 409 فرص استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تضمنت طرح تطوير الواجهات البحرية والمخططات والمراكز الحضارية، وتطوير البنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمتنزهات والحدائق العامة، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية والمطاعم، والحدائق، وعربات الأطعمة.
كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة، وتستهدف الأمانة طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية عام 2026 واستثمار أكثر من 80% من أصولها الاستثمارية.
وتمثلت التسهيلات التعاقدية والمحفزات الاستثمارية ضمن مزايا لائحة الاستثمارات، المدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة، وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء والنماذج الاستثمارية عبر الشراكة في نسبة من الدخل.
ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من لائحة الاستثمار، من خلال التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي ((فرص)) للمشاركة بالفرص الاستثمارية.
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