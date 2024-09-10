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المبالغة في حب الوطن فضيلة

9/10/2024 12:00:34 AM
(MENAFN- Al Watan) وصلني بعض النقد على مقالي الأخير الذي يحكي عن الواجب الأخلاقي تجاه أعداء الوطن ((المرجفين)) الذين يسعون دائمًا إلى زعزعة استقرار المجتمع. قال البعض إن محتوى المقال يحمل الكثير من ((التطبيل)). فسألت أحدهم: ما هو التطبيل الذي تقصده؟ فأجابني بأن التطبيل هو المبالغة في حب الوطن. لا أتفق معه بهذا التعريف، فإن ((التطبيل)) عرفًا هو المبالغة في مديح شخص/مسؤول دون وجه حق. خصوصًا إذا كان ذلك المسؤول لا يستحق كل هذا الثناء. أما حب الوطن، مهما بلغ من العاطفة العميقة الجياشة فإنه ليس تطبيلًا. المبالغة في حب الوطن فضيلة سامية وغاية وجودية متجذرة في كيان الإنسان. حب الوطن هو العلاقة الوجودية التي تربط الإنسان بالأرض التي عمّرها وسكن فيها واستؤمن عليها من أجداده.
لقد ورثت هذا الحب العميق للوطن من ((أمي)) التي زرعت هذا الحب في عروقي. كانت تردد لي دائمًا: ((يا ولدي، حب الوطن عبادة ووفاء)). شدني الوصف والتعبير والعمق المتأصل في مفرداتها عن أرضنا ودولتنا، وكيف أنها جعلت حب الوطن ركنًا من أركان الإيمان، وغاية ترضي الإله الحكيم. وأننا مدينون بالوفاء وممتنون لمؤسسي هذا البلد المبارك وحكامه العظماء، وحان رد الجميل لهم بالحب والعمل. ارتبطت لديها العبادة والوفاء في حب الوطن، وهذا يوحي لنا بأن حب الوطن لديها مبني على العمل ورد الجميل. هناك دَين على رقابنا تجاه أجدادنا، والوفاء بهذا الدَين يكون بالعمل على حماية هذه الأرض التي ضحوا بأعمارهم من أجل عمارتها.
يصبح حب الوطن في مقولة أمي ((مسؤولية أخلاقية)) متوارثة عبر الأجيال، ويجب أن يعي ذلك كل من ينتمي لهذه الأرض. حيث إن مسؤولية الحفاظ على الإرث واجب أخلاقي فضيل، وليس تطبيلًا. يجب أن نفرق بين الأمرين حتى لا نقع في خطاب الإرجاف الصحوي الذي صنع هذه الفجوة بين المواطن والوطن. كان الخطاب الصحوي السابق لا يعترف بالوطن، وإنما يعترف فقط بالأمة. لذلك، نجد كثيرًا من المتأثرين بذلك الخطاب ما زالوا مشوشين في قضية حب الوطن. بعضهم ينتمي إلى قضية خارج حدود وطنه أكثر من انتمائه لقضايا وطنه، ويعتبر ذلك فضيلة بحسب المعيار الذي ترسخ في تفكيره من أثر الخطابات السابقة المشوهة لمفهوم الوطن.
حب الوطن جزء لا يتجزأ من جوهر الدين، الذي يحث على مصلحة المجتمع والحفاظ على الأرض والمال والعرض كعقيدة كبرى في قلب المؤمن. نرى في العديد من دول العالم الحديث انحصارًا لمفهوم الوطن. أصبح كثير من الغرب يرى الوطن كـ((شركة)) تؤمن له غذاءه ومأواه وهو في المقابل يدفع لها الضرائب فحسب، ولا يحمل للوطن أكثر من ذلك. هذه العلاقة النفعية بالأرض خلل كبير في كثير من الدول، وقد يكون ثغرة كبيرة في ثقافتهم ومستقبل وطنهم. بينما نحن في جغرافيتنا، الوطن بالنسبة لنا عقيدة راسخة، والأرض هي المعنى الوجودي الذي نعيش من أجله. هذا ما جعلنا في استقرار وأمان وازدهار منذ تأسيس دولتنا عام 1727 حتى اليوم. نحمل كامل المسؤولية لحماية الإرث العظيم الذي تركه لنا أجدادنا.
إني ورثت هذا الحب العظيم من أمي التي تعامل الأرض كأحد أبنائها. أمي تعشق الريحان الذي تزرعه في حديقتها وتخاف عليه وترعاه كأنه جزء منها. تحكي لنا تفاصيل حبها لهذا الوطن دائمًا، وتفتخر بكل إنجاز يحدث في بلدنا، حتى لو كان في أبسط الأمور. الفخر يغمر حديثها عندما تحكي لنا عن فضيلة الوطن، تدافع عنه بحب وحرص، ولا تقبل بأدنى إساءة تمس هذه الأرض.

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