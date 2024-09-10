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خامنئي بين الثورة والتاريخ

9/10/2024 12:00:34 AM
(MENAFN- Al Watan) لم يكفَّ الجدل بعد أن غرد خامنئي في حسابه الرَّسمي على منصَّة (إكس) عن جبهة حسينية ضد أخرى يزيدية، في استحضار لتاريخ بعيد عن فارس القديمة التي استحضر ذكرها الخميني في كتابه (كشف الأسرار)، فتحدث خامنئي عن تراث حدث في العراق حيث حادثة كربلاء الشهيرة، وهي البلد التي دخلت إيران ((الثورة الإسلامية)) حربًا طاحنة معها لثماني سنوات، واستعانت بالسِّلاح من إسرائيل فيما عرف بإيران كونترا (1985).
وصل الانقسام إلى جماعة الإخوان المسلمين، فالسُّوريون منهم أدانوا تلك التصريحات واعتبروها حلقة من سلسلة الطائفية التي لعبت عليها إيران واكتوى العراق وسوريا بنيرانها، لكنَّ إخوانًا آخرين أطلقوا حملة تأويلية لتلك العبارات التي قالها خامنئي بأنها ليست طائفية إذ سبق أن قالها الخميني في شاه إيران، متغافلين عن كون الأيدلوجيا الخمينية هي معتقد سياسي في المقام الأول، وليست محضَ مذهب ديني، فخامنئي ردد العبارات المشبعة بمثل هذه التشبيهات في خصومه السِّياسيين، كوصف المعارضة بطلحة والزبير، على اعتبار أنَّ النظام الإيراني هو الفيصل والحكَم في توزيع الشهادات على الناس بالجنَّة والنار، وأنَّ سلطته لا زمنية بل تمتد إلى التاريخ وما بعد الموت!
هذا الخطاب الذي ينتهجه خامنئي يقضم حصة الدولة ومبدأ المواطنة، فهو أقرب إلى دعاية الميليشيا وهي المعفية من أسئلة التنمية والاستقرار والقانون وغيرها مما يختلج في صدور رجال الدولة، لصالح إطلاق الصَّيحات والزَّفرات والوعد والوعيد الذي لا تقوى إيران (الدولة) على فعل شيء منه، لتبث خطابًا هو الأقرب إلى أمزجة الميليشيات في المنطقة، حيث يستمع إلى هذا الخطاب من لا يعني لهم القانون والوحدة السياسية والمصالح الحيوية للبلاد شيئًا، إلى الميليشيات الموزعة في المنطقة العربية، وترى فيه فرصة لاقتناص الزعامة، وتحقيق النفوذ.
هذا الخطاب بات واضحًا لكل ذي عينين أنه يلغي مفاهيم المواطنة، وقد صرَّح بعض من يقيم في العراق ممن ولاؤهم لإيران بأنَّ الأوامر الإيرانية أعلى من أي مرجعية وطنية في العراق، وهكذا صار واضحًا حتى لدى جمهور عريض من الطائفة الشيعية بأنَّ إيران لا تخدم الطائفة بل تستخدمها، فما الذي يحققه الشيعي في مختلف الدول التي يقيم فيها، وإيران بجشعها السِّياسي لا ترى فيه إلا رصاصة حيَّة توجهها لخصومها، وقد بلغ النفوذ الإيراني في العراق مبلغًا كبيرًا، ومع ذلك لم يكن مانعًا من التسبب بأزمة في مياه العراق في الاستحواذ على مياه تسقي العراقيين، وعند السؤال عن حال التنمية والأمن في ظل النفوذ الإيراني لا يعود السَّائل بحاجة إلى جواب أمام فجاجة الأمر المشاهد.
إنَّ نزع فكرة المواطنة والاندماج في المجتمعات هو ما عملت عليه إيران عبر التقاطع مع كل الدعوات المماثلة، فخامنئي قارئ نهِم لسيد قطب، ومادح مثنٍ عليه، وهو مترجم لكتابه (في ظلال القرآن) أشهر من لا يعبأ بالأوطان والحدود السياسية، ولذا فإنَّ الخطاب الإيراني يعكس أزمة داخل الدولة الإيرانية، بين مصالحها الداخلية التي تتطلب الاستقرار ورفع العقوبات، وبين الحالة المهووسة برفض الحدود السياسية، والانهماك بإشعال الثورات، والتصدُّر على دماء الأبرياء، وهذه الأفكار نهايتها البعيدة تدمير منطق الدولة، وفكرة المجتمع الواحد، بما لا يعود على المواطن الإيراني بأدنى مصلحة، ولا يطرب له سوى المتحلقين حول خامنئي لأسباب الانتفاع بامتياز فوق غيرهم من الناس.
إنَّ الأزمة التي يصدِّرها النظام الإيراني داخلية عبر تدمير منطق الدولة، وخارجية عبر تدمير منطق المواطنة في مختلف الدول التي أثر بها، ولا يعرف هذا التأثير المدمِّر فوارق طائفية أو وطنية، فمن يمضي في المشروع الإيراني فقد حكم على نفسه وبلده، مهما كانت طائفته بالتبعية وخوض الحروب بالوكالة عن طهران التي تنتهي عادة بما يشبه كارثة غزة، حينها ينسحب النظام الإيراني ليحدِّثهم طويلًا عن جبهة ضدَّ يزيد!

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