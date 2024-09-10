Tuesday, 10 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نحن وريتشموند الأمريكية وعالم المخالفات

9/10/2024 12:00:34 AM
(MENAFN- Al Watan) ما بين مدينة ريتشموند الأمريكية وبين بعض مدننا تكمن مسافة، التربية التي تتلقاها الشعوب المختلفة وتؤثر في تصديها للظواهر والممارسات السيئة والخاطئة. في الشهور الماضية كانت تأتيني رسائل من أهالي المنطقة الشرقية وتحديدا من مدينة الدمام يشتكون فيها من الغرامات الخاصة بالمواقف في بعض الأسواق التجارية والأساليب الفجة التي تتعاطى بها الشركة الخاصة بالمواقف مع أصحاب المركبات. وهنا أعترف أني لم أشعر بمعاناتهم حتى حصل لي ما حصل لهم، في الحقيقة تجربة مواقف أسواق الدمام تذكرني بتلك التي عشتها في ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، ولكنها اتخذت منحى مختلفًا يحمل في طياته دروسًا عن النظام وفي طرق تعاملها مع المخالفات وتطبيق القوانين. وإليكم القصة، ذات يوم وفي أثناء تسوقي في أحد الأسواق التجارية بالدمام قررت أن أوقف سيارتي في المواقف الخاصة لدقائق معدودة لأقضي بعض مشاغلي، خرجت من السيارة قاصدا الجهاز الخاص بالمواقف لدفع الرسوم ووجدته معطلا، قصدت بعدها الجهاز الآخر فوجدته معطلا هو الآخر!، الأمر الذي جعلني أبحث عن التطبيق الإلكتروني، فوجدته في حالة تحديث يبدو أن القدر حينها لم يكن في صفي في ذلك اليوم، شعرت بأنني أضيع الدقائق أمام تلك الأجهزة المعطلة، يئست ولم يعد لدي رغبة في شراء حاجاتي، وعند عودتي، لم أصدق عيني عندما رأيت الوينش يسحب سيارتي بعيدًا. أوقفت المراقب؛ وغرمني بمبلغ 600 ريال، دون أن يُتاح لي المجال للمناقشة أو توضيح الموقف. لم أنل أي فرصة للتعبير، وقال لي كلمته الجاهزة والمعولبة بكل ثقة ((روح اشتكي))! قفزت إلى ذهني وقتها تجربتي مع المخالفات في ولاية فرجينيا وتحديدا في مدينة ريتشموند، هذه المدينة التي تتميز بوجود بوابات تُعد بمثابة الحدود الفاصلة بين المناطق، حيث يتوجب على سائقي المركبات دفع رسوم للدخول بين المناطق المختلفة في المدينة. الغريب أني لم أنتبه للبوابات لأن الشارع نفسه مقسم إلى مسارين، مسار سريع لا يوجد به بوابات وهو لحاملي البطاقات السنوية ومسار آخر للدفع الكاش، بالنسبة لي، كان هذا نظامًا جديدًا وغير مألوف. اعتقدت أنني سأستمتع بالتنقل بحرية بين أرجاء المدينة، وكنت دائمًا ما اتخذ المسار السريع وهنا تحدث معي أحد الأصدقاء بعد عدة أيام من المرور بين المناطق قال لي انتبه هناك غرامات كونك من غير حاملي البطاقة تصل في كل لحظة دخول أو خروج إلى ألف دولار، وهناك كاميرات ترصد كل المركبات المارة، لا أخفيكم شعرت وقتها بإحباط، قال لي صديقي لا تستعجل، فالمسؤولون هنا يتفهمون الأمر، وبالفعل توجهت إلى مكتب إدارة المواقف لشرح وضعي. كان لنقاشي مع المسؤولين أثر كبير، حيث استمعوا لي بجدية وتفهم، وتم إنهاء الموضوع بطريقة ودية وفي ظرف دقائق تم إلغاء المخالفات المرصودة، وقد كان ذلك بمثابة تخفيف همّ عظيم عن كاهلي. إن كلتا التجربتين، على الرغم من اختلافهما، إلا أنها تحمل دروسًا قيمة أهمها، أن النظام دائمًا ما يراعي ظروف الأفراد، وأن حق التواصل والاستماع هو من أهم الحقوق الأساسية، وقتها قررت العودة للرسائل المتراكمة في جوالي عن شكاوى المواقف، وجدت أحدهم يتحدث عن الأرقام الفلكية في عالم المخالفات 400 ريال و600 ريال، هذه المبالغ تجاوزت المخالفات المرورية ! الآخر يتحدث بأنه استمر بالشكوى مع البلدية والأمانة دون جدوى وعن أرقام التواصل المجانية يردون ويستمعون، وبالنهاية تأتيك الرسالة تم قفل البلاغ ! والآخر يقول في كل مكان هناك مدة ربع ساعة للجميع إلا هذه المواقف التي تتحين الفرصة لاصطيادك حتى قبل خروجك من سيارتك! ختاما: عندما كنت سائحا في أمريكا سكنت هذه التجربة ذاكرني، ولكن ماذا لو كان هناك سائح أجنبي جاء لزيارة المدينة وحصل معه الموقف ذاته، ماذا سيقول عنا ؟ وكيف سينظر لنا ؟! أتمنى إعادة النظر في شركات المواقف، ورسومها، وأهمية الرقابة عليها، ووضع عقوبات لها في حال حصول شكاوى من المواطنين أو السياح. اليوم تعتبر سمعتنا هي رأس مالنا في جذب جميع أشكال وأنواع السياحة.

MENAFN10092024000089011017ID1108655116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث