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شكاوى المحامين تتراجع والبلاغات تتزايد

9/10/2024 12:00:33 AM
(MENAFN- Al Watan) سجلت شكاوى المحامين خلال الشهر الماضي انخفاضا بـ9%، حيث بلغت إجمالي الشكاوى 117، مقابل 129 شكوى في يوليو، في وقت بلغت سجلات المنشأة القانونية الصادرة 506 سجلات صادرة، و119 طلب إصدار جديد، و118 معتمدا مهنيا جديدا.
11 % نمواً
كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين للشهر الماضي، نمو البلاغات الواردة 11%، حيث بلغت إجمالي البلاغات 28 بلاغاً، مقابل 25 بلاغاً وارداً في شهر يوليو، وانخفضت البلاغات قيد الإجراء 37.5%، والتي بلغت 60 بلاغاً، وسجلت البلاغات التي تمت حفظها 28 بلاغاً، و23 بلاغات تمت إحالتها، وبلغت إجمالي الشكاوى قيد الإجراء 128 شكوى بـ36%، و109 شكاوى محفوظة بـ61%، و64 شكاوى أُحيلت بـ63%.
1324 عضواً
بلغت العضويات 1324 عضواً أساسياً جديداً، و487 سجل منشأة مكتملاً برقم 700، وإجمالي الأعضاء المهنيين الجدد 86 عضواً، و220 عضواً أكاديمياً جديداً، و300 متدرب جديد للاعتماد العام، و4 متدربين جدد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وإجمالي قضايا الأتعاب الواردة قضيتان، وإصدار 5 تقارير خبرة وخطاب.
281 طلباً
سجلت طلبات المعونة القضائية الجديدة 281 طلب معونة قضائية، و258 طلباً تمت معالجته، مقابل 31 طلب قيد الدراسة، و14 طلب وارد دعم مهني، و3 طلبات قيد الدراسة، و19 طلباً تم حفظه، و4 طلبات محالة، وبلغ إجمالي المتصلين المخدومين 3483 متصلاً، و390 زائراً لمقر الهيئة، واستفاد 1163 مستفيداً من الدورات التدريبية، التي بلغت 9 دورات تدريبية، وبلغت إجمالي الساعات التدريبية 19 ساعة تدريبية.
شكاوى وسجلات
%9 انخفاض شكاوى المحامين
117 شكاوى واردة
%11 نمو بلاغات المحامين
506 سجلات صادرة
118 معتمدا مهنيا
1324 عضوا أساسيا
281 طلبات المعونة القضائية
128 شكوى قيد الإجراء
14 طلب وارد دعم مهني
19 ساعة تدريبية
487 سجل منشآت مكتملة

MENAFN10092024000089011017ID1108655115

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