Tuesday, 10 September 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتفاق يخسر مدافعه شهرين

9/10/2024 12:00:33 AM
(MENAFN- Al Watan) يغيب لاعب الاتفاق، الإسكتلندي جاك هندري، عن فارس الدهناء لمدة طويلة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الشباب في الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها المدافع الإسكتلندي إصابته على مستوى وتر الركبة، ويحتاج لعلاج وتأهيل للمدة المذكورة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للكوماندوز.

MENAFN10092024000089011017ID1108655114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث