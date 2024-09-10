الاتفاق يخسر مدافعه شهرين
التاريخ
9/10/2024 12:00:33 AM
(MENAFN
- Al Watan)
يغيب لاعب
الاتفاق، الإسكتلندي جاك هندري، عن فارس الدهناء لمدة طويلة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الشباب في الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها المدافع الإسكتلندي إصابته على مستوى وتر الركبة، ويحتاج لعلاج وتأهيل للمدة المذكورة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للكوماندوز.
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