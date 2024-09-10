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الشهراني يحرج جيسوس

9/10/2024 12:00:33 AM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس يعاني من نحس واضح في مركز الظهير الأيسر منذ عودته لقيادة الزعيم مطلع الموسم الماضي، فبالنظر إلى طريقة تفكير جيسوس، فإنه يحتاج دائماً للاعتماد على لاعبين صغار السن أو محترفين أجانب من الصف الأول بداية من الموسم الماضي، باستثناء الثنائي علي البليهي وسالم الدوسري.
وظهر ذلك بشكل واضح، عندما قرر جيسوس التخلص من الحرس القديم على غرار عبدالله المعيوف وسلمان الفرج ومحمد جحفلي ومحمد البريك لتجديد الدماء والاعتماد على أسماء شابة بجانب العناصر الأجنبية.
ورغم نجاح جيسوس في كثير من الأمور منذ توليه المهمة، فإنه عانى بشكل واضح في مركز الظهير الأيسر، بسبب إصابات ياسر الشهراني المستمرة، التي دفعته للاعتماد على ناصر الدوسري في بعض الأحيان أو الدفع بمحمد البريك في الجبهة اليسرى، رغم أنه ظهير أيمن.
إحراج جيسوس
مع تراجع مستوى الشهراني بدنياً بسبب الإصابات، قرر جيسوس التعاقد مع الظهير البرازيلي رينان لودي في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن الأخير فشل في تقديم أوراق اعتماده للجماهير وقدم أداء شاحباً. وتعرض جيسوس نفسه لانتقادات حادة بسبب الدفع برينان لودي، وتسبب ذلك في إجبار المدرب البرتغالي على التخلي عن سياسته وزج بالشهراني فتمكن الأخير من إحراجه إذ ظهر بصورة رائعة.
ظهور جديد
رغم ذلك لم يعد جيسوس الشهراني للتشكيل الأساسي، مقرراً التعاقد مع الظهير الدولي متعب الحربي قادماً من الشباب، بهدف تنفيذ أفكاره ومواصلة الاعتماد على اللاعبين الأصغر سناً. وبعد أيام قليلة من إعلان التعاقد مع الحربي تعرض الأخير لإصابة عضلية مع المنتخب السعودي، ستبعده عن الملاعب أسبوعين تقريباً، وهو ما سيفتح المجال للشهراني للظهور مرة أخرى، بسبب تذبذب مستوى لودي.
-المدرب البرتغالي يعتمد على اللاعبين الشبان
-مركز الظهير الأيسر ظل نحساً يطارد جيسوس
-المدرب أراد التخلص من ياسر الشهراني عدة مرات
-اللاعب أحرج المدرب بمستويات الجيدة
-إصابة الحربي تفتح المجال أمام الشهراني مجدداً

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