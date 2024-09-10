كاسترو يودع النصر بالكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan)
يفاضل النصر بين مدربين أحدهما إيطالي والآخر برتغالي، للتعاقد مع أحدهما قبل إعلان إقالة مدرب العالمي الحالي، البرتغالي، لويس كاسترو، عقب مواجهة الأهلي الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ توصل النصراويون إلى قناعة تامة حيال رحيل المدرب البرتغالي بعيدًا عن النتيجة التي سيؤول لها الكلاسيكو المنتظر.
قناعة تامة
أكدت مصادر أن القائمين على العالمي توصلوا إلى قناعة تامة حيال ضرورة رحيل المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، الذي يقود فارس نجد للموسم الثاني على التوالي، ولم يحقق سوى لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال مطلع الموسم الماضي، بينما خسر جميع الألقاب الأخرى: السوبر السعودي ((مرتان))، ودوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وودع العالمي مع كاسترو نسخة الموسم الماضي لدوري أبطال آسيا من ربع النهائي على يد العين الإماراتي بركلات الترجيح.
إشراف أخير
بينت المصادر أن كلاسيكو النصر والأهلي الذي سيجمعهما الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سيكون أخر مواجهة يشرف فيها المدرب البرتغالي على العالمي، بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول لها المواجهة المرتقبة، وأن القناعة التامة بين القائمين على إدارة شؤون النادي حسمت أمر رحيل كاسترو.
أفضلية إيطالية
أوضحت المصادر أن النصر حدد بديل كاسترو، بعد مفاضلة بين مدرب ميلان الإيطالي السابق، ستيفانو بيولي، مدرب بورتو البرتغالي السابق، سيرجيو كونسيساو.
وأكدت أن المفاضلة حسمت لصالح بيولي الذي كان مرشحًا بقوة لتدريب الاتحاد قبل بداية الموسم الحالي.
وكان النصر قد بدأ موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي، أمام الغريم التقليدي الهلال، فقبل أن يتعثر في الدوري أيضا أمام الرائد بالتعادل 1/ 1، ثم كسب الفيحاء في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف.
-النصراويون وصلوا لقناعة تامة حيال ضرورة رحيل كاسترو.
-المدرب البرتغالي خسر جميع الألقاب باستثناء البطولة العربية.
-النصراويون فاضلوا خلال الفترة الماضية بين مدربين.
-الإيطالي ستيفانو بيولي يعد الخيار الأول لخلافة كاسترو.
-البرتغالي سيرجيو كونسيساو الخيار الثاني في حال عدم الاتفاق مع الإيطالي.
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