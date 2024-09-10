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كاسترو يودع النصر بالكلاسيكو

9/10/2024 12:00:33 AM
(MENAFN- Al Watan) يفاضل النصر بين مدربين أحدهما إيطالي والآخر برتغالي، للتعاقد مع أحدهما قبل إعلان إقالة مدرب العالمي الحالي، البرتغالي، لويس كاسترو، عقب مواجهة الأهلي الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ توصل النصراويون إلى قناعة تامة حيال رحيل المدرب البرتغالي بعيدًا عن النتيجة التي سيؤول لها الكلاسيكو المنتظر.
قناعة تامة
أكدت مصادر أن القائمين على العالمي توصلوا إلى قناعة تامة حيال ضرورة رحيل المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، الذي يقود فارس نجد للموسم الثاني على التوالي، ولم يحقق سوى لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال مطلع الموسم الماضي، بينما خسر جميع الألقاب الأخرى: السوبر السعودي ((مرتان))، ودوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وودع العالمي مع كاسترو نسخة الموسم الماضي لدوري أبطال آسيا من ربع النهائي على يد العين الإماراتي بركلات الترجيح.
إشراف أخير
بينت المصادر أن كلاسيكو النصر والأهلي الذي سيجمعهما الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سيكون أخر مواجهة يشرف فيها المدرب البرتغالي على العالمي، بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول لها المواجهة المرتقبة، وأن القناعة التامة بين القائمين على إدارة شؤون النادي حسمت أمر رحيل كاسترو.
أفضلية إيطالية
أوضحت المصادر أن النصر حدد بديل كاسترو، بعد مفاضلة بين مدرب ميلان الإيطالي السابق، ستيفانو بيولي، مدرب بورتو البرتغالي السابق، سيرجيو كونسيساو.
وأكدت أن المفاضلة حسمت لصالح بيولي الذي كان مرشحًا بقوة لتدريب الاتحاد قبل بداية الموسم الحالي.
وكان النصر قد بدأ موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي، أمام الغريم التقليدي الهلال، فقبل أن يتعثر في الدوري أيضا أمام الرائد بالتعادل 1/ 1، ثم كسب الفيحاء في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف.
-النصراويون وصلوا لقناعة تامة حيال ضرورة رحيل كاسترو.
-المدرب البرتغالي خسر جميع الألقاب باستثناء البطولة العربية.
-النصراويون فاضلوا خلال الفترة الماضية بين مدربين.
-الإيطالي ستيفانو بيولي يعد الخيار الأول لخلافة كاسترو.
-البرتغالي سيرجيو كونسيساو الخيار الثاني في حال عدم الاتفاق مع الإيطالي.

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