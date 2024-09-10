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الأخضر في اختبار التنين الحاسم

9/10/2024 12:00:32 AM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى مسح الصورة السيئة التي ظهر بها في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتجاوز تعادله المخيب مع إندونيسيا في بداية مشواره بالدور الثالث، عندما يحل ضيفا اليوم على المنتخب الصيني على ملعب إستاد داليان، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، وتعد المواجهة منعطفاً مفصلياً للمنتخبين اللذين لم يظهرا بالشكل المأمول خلال الجولة الأولى، ويسعيان إلى التعويض على حساب بعضهما بعضاً.
وفي ذات المجموعة تقام اليوم مواجهتان أخريان، إذ يستقبل منتخب البحرين نظيره الياباني، ويلتقى منتخبا إندونيسيا وأستراليا، فيما تشهد الجولة 6 مواجهات أخرى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، من بينها قمم عربية

موقعة صعبة
يخوض الأخضر المواجهة التي لن تكون سهلة رغم سوء حالة المنافس، وخسارته الثقيلة في الجولة الأولى، وفي جعبته نقطة واحدة، حصدها من تعادله على أرضه وبين جماهيره مع إندونيسيا في بداية المشوار، بعد أداء باهت وغياب للحلول الفنية وتحديداً في الشق الهجومي، مما وضع أكثر من علامة استفهام حول قدرة الصقور على تجاوز هذه المرحلة بنجاح والعبور منها إلى المونديال.
أهمية قصوى
إلى جانب أهمية تحقيق الفوز، تمتد أهمية اللقاء إلى كونه سيحدد بنسبة كبيرة مدى إمكانية الوصول المباشر إلى نهائيات المونديال، خصوصاً أن الأخضر مقبل على اختبار صعب أمام اليابان في الجولة الثالثة في الـ10 من أكتوبر المقبل، ثم يقابل نظيره البحريني في قمة عربية بالشهر ذاته.
رد الاعتبار
من جانبه، ستكون المواجهة بمثابة رد اعتبار للمنتخب الصيني، الذي تلقى خسارة ساحقة من مضيفه الياباني في الجولة الأولى بنتيجة صفر/ 7. ويسعى التنين لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح جماهيره الأمل في إمكانية المنافسة في المجموعة الصعبة.
تأكيد الحضور
في المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب البحريني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أخرى، حينما يستضيف نظيره الياباني على إستاد البحرين الدولي، ويملك كل من المنتخبين 3 نقاط، فالأحمر البحريني أسقط أستراليا في عقر دارها وسجل انتصاراً تاريخياً بالفوز 1/ صفر، فيما الساموراي سحق ضيفه الصين 7/ صفر في الجولة الماضية. وبدوره يبحث المنتخب الأسترالي عن تعويض خسارته أمام البحرين، حينما يحل ضيفاً على إندونيسا الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتعادله مع الأخضر في جدة 1/ 1، عندما يلتقيان على إستاد جيلورا بونج كارنو.
اختبار حقيقي
في المجموعة الأولى، يصطدم منتخب الإمارات بضيفه الإيراني، عندما يتواجهان على إستاد هزاع بن زايد، ويسعى الأبيض لتسجيل انتصار آخر، بعدما تغلب في الافتتاح على قطر 3/ 1 في الدوحة، كما كانت بداية المنتخب الإيراني جيدة رغم فوزه 1-0 فقط على ضيفه قيرغيزستان.
ويذهب المنتخب القطري إلى لاوس لمواجهة كوريا الشمالية في الجولة الثانية، حيث يسعى لتجاوز خسارته المخيبة أمام الإمارات.
من جانبه، خسر منتخب كوريا الشمالية أمام أوزبكستان صفر/ 1 في الجولة الأولى، لكنه يطمح لتحقيق الانتصار على قطر، ربما سيكون مؤثراً في حسابات التصفيات.
وفي ذات المجموعة يلتقي على ملعب دولين عمر زاكوف، منتخبا قيرغيزستان وأوزبكستان، بعدما خسر الأول أمام إيران صفر/ 1، وتغلب الثاني على كوريا الشمالية 1/ صفر.
قمم عربية
تتنافس في المجموعة الثانية 5 منتخبات عربية مع كوريا الجنوبية، لضمان بطاقتين للعبور للدور المقبل.
ويدخل منتخب عمان اختباراً صعباً أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية، على مجمع السلطان قابوس الرياضي، بعد أن خسر الأحمر العماني أمام العراق، وتعثر الشمشون بالتعادل مع فلسطين في الجولة السابقة.
وتتجه الأنظار إلى قمتين عربيتين في المجموعة ذاتها، عندما يلتقي على إستاد جابر الدولي منتخبا الكويت والعراق، وستكون المباراة بين الكويت والعراق، هي الأولى بينهما في تاريخ تصفيات المونديال، ويحلم الأزرق بالفوز على أسود الرافدين وحصد النقطة الرابعة، بعدما أبدى ثباتاً كبيراً على أرض الأردن وأجبره على التعادل 1/1، بينما كسب أسود الرافدين عمان في بداية المشوار.
وفي مباراة أخرى، يسعى المنتخب الأردني، لحصد الانتصار الأول حينما يحل ضيفا على نظيره الفلسطيني في المباراة التي ستقام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.
ونجح الفدائي الفلسطيني في فرض التعادل السلبي على مضيفه الكوري الجنوبي بالجولة الأولى، وكان قريباً من الفوز لولا إضاعة الفرص.
من جانبه يسعى النشامى لتحقيق فوز مهم قبل الدخول في مواجهات صعبة في الجولات المقبلة، خصوصاً بعد تعادله على أرضه مع الكويت.

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