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رابطة المحترفين تُصدر بياناً توضيحياً بناءً على ماتم تداوله عن تحديد ملاعب المواجهات للأندية السعودية

9/10/2024 12:00:32 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بياناً توضيحياً إشارة إلى ما تم تداوله عن تحديد ملاعب المواجهات للأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على أنها المسؤول الأول في وضع الجدولة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين والملاعب التي ستقام عليها. وأوضحت الرابطة أنها تبذل جهوداً مكثفة مع الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف ضمان عدم تضارب جداول المنافسات للبطولات المحلية والقاريّة للأندية المشاركة؛ بما يتماشى مع المعايير المعلنة في اللائحة التنظيمية للمسابقة.
ونوهت الرابطة على تأجيلها موعد إعلان الجولات من الثالثة وحتى الثامنة، إلى ما بعد انتهاء قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، بخمسة أيام من أجل منح الفرصة الكافية للأندية المشاركة في المنافسات المختلفة لإتمام جميع الإجراءات الخاصة ببطولة النخبة الآسيوية, مؤكدةً أنه تم الاجتماع مع الأندية المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية بتاريخ 20 أغسطس، حيث قدموا مرئياتهم على جدول مباريات الدوري، ولم يرد للرابطة أي ملاحظة حول تضارب في المواعيد و الملاعب من أي نادٍ، وبناءً على ذلك وبعد تنفيذ جميع مقترحات الأندية المشاركة تم إصدار جدول الجولتين.
ولفتت الرابطة الانتباه إلى عدم امتلاكها صلاحية اعتماد الملاعب للمنافسات القاريّة بالنيابة عن الأندية المشاركة لما يترتب عليه من التزامات مالية ولوجستية وتنظيمية على النادي المستضيف، مشيرةً إلى أن هذه المسؤولية تقع على النادي المشارك في المنافسات القاريّة عند استضافته فريقاً منافساً، بناء على الالتزامات المترتبة على النادي ووفقاً للائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبيّنت الرابطة أنها أخذت في الاعتبار مشاركة الأندية السعودية في بطولة النخبة الآسيوية؛ أثناء جدولة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ويتضح ذلك في تقديمها تواريخ مبارياتهم ليومي 13 و14 من شهر سبتمبر لمنحهم أكبر عدد من أيام الراحة الممكنة وعلى إثر ذلك، تم جدولة مباراة الاتحاد والوحدة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، وهو آخر يوم متاح في الجولة الثالثة قبل موعد بدء مباريات بطولة النخبة الآسيوية. وأكدت الرابطة أنها عملت بشكل مكثف لدعم الأندية المشاركة في البطولات المختلفة، كما وضحت المسؤوليات التي تقع على الأندية لتفادي وقوع أي تضارب، وأنها دائما ما تقف مع الأندية الأعضاء جنباً إلى جنب لحفظ حقوقهم، وذلك ما يتم العمل به كأحد أهم واجباتها المناطة بها والمنصوص عليها في نظام الرابطة الأساسي، وكذلك التعامل مع الأحداث بشكل مناسب يحفظ حقوق الأندية جميعاً بما لا يؤثر سلباً على روزنامة المسابقة.

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