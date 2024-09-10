رابطة المحترفين تُصدر بياناً توضيحياً بناءً على ماتم تداوله عن تحديد ملاعب المواجهات للأندية السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت رابطة الدوري
السعودي للمحترفين، بياناً توضيحياً إشارة إلى ما تم تداوله عن تحديد ملاعب
المواجهات للأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على أنها المسؤول الأول في وضع الجدولة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين والملاعب التي ستقام عليها. وأوضحت الرابطة أنها تبذل جهوداً مكثفة مع الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف ضمان عدم تضارب جداول المنافسات للبطولات المحلية والقاريّة للأندية المشاركة؛ بما يتماشى مع المعايير المعلنة في اللائحة التنظيمية للمسابقة.
ونوهت الرابطة على تأجيلها موعد إعلان الجولات من الثالثة وحتى الثامنة، إلى ما بعد انتهاء قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، بخمسة أيام من أجل منح الفرصة الكافية للأندية المشاركة في المنافسات المختلفة لإتمام جميع الإجراءات الخاصة ببطولة النخبة الآسيوية, مؤكدةً أنه تم الاجتماع مع الأندية المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية بتاريخ 20 أغسطس، حيث قدموا مرئياتهم على جدول مباريات الدوري، ولم يرد للرابطة أي ملاحظة حول تضارب في المواعيد و الملاعب من أي نادٍ، وبناءً على ذلك وبعد تنفيذ جميع مقترحات الأندية المشاركة تم إصدار جدول الجولتين.
ولفتت الرابطة الانتباه إلى عدم امتلاكها صلاحية اعتماد الملاعب للمنافسات القاريّة بالنيابة عن الأندية المشاركة لما يترتب عليه من التزامات مالية ولوجستية وتنظيمية على النادي المستضيف، مشيرةً إلى أن هذه المسؤولية تقع على النادي المشارك في المنافسات القاريّة عند استضافته فريقاً منافساً، بناء على الالتزامات المترتبة على النادي ووفقاً للائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبيّنت الرابطة أنها أخذت في الاعتبار مشاركة الأندية السعودية في بطولة النخبة الآسيوية؛ أثناء جدولة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ويتضح ذلك في تقديمها تواريخ مبارياتهم ليومي 13 و14 من شهر سبتمبر لمنحهم أكبر عدد من أيام الراحة الممكنة وعلى إثر ذلك، تم جدولة مباراة الاتحاد والوحدة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، وهو آخر يوم متاح في الجولة الثالثة قبل موعد بدء مباريات بطولة النخبة الآسيوية. وأكدت الرابطة أنها عملت بشكل مكثف لدعم الأندية المشاركة في البطولات المختلفة، كما وضحت المسؤوليات التي تقع على الأندية لتفادي وقوع أي تضارب، وأنها دائما ما تقف مع الأندية الأعضاء جنباً إلى جنب لحفظ حقوقهم، وذلك ما يتم العمل به كأحد أهم واجباتها المناطة بها والمنصوص عليها في نظام الرابطة الأساسي، وكذلك التعامل مع الأحداث بشكل مناسب يحفظ حقوق الأندية جميعاً بما لا يؤثر سلباً على روزنامة المسابقة.
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