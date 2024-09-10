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ارتفاع عدد قتلى عاصفة فيتنام إلى 64

9/10/2024 12:00:32 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت حصيلة القتلى إلى 64 على الأقل بسبب الإعصار والأمطار الغزيرة اللاحقة في فيتنام ولقي تسعة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب إعصار ياجي اليابسة في فيتنام قبل أن يضعف ويتحول إلى منخفض استوائي. وذكرت صحيفة في إن إكسبريس الرسمية أن بقية الأشخاص لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أعقبت ذلك. ووصلت مستويات المياه في العديد من الأنهار في شمال فيتنام إلى مستويات مرتفعة بشكل خطير.
انهيار أرضي
وجرف انهيار أرضي حافلة تقل 20 شخصًا إلى مجرى مائي غمرته المياه في مقاطعة كاو بانج الجبلية. وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم انتشال أربع جثث من الحافلة وإنقاذ شخص واحد على قيد الحياة. وما زال الآخرون في عداد المفقودين.
وفي مقاطعة فو ثو، استمرت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جسر فولاذي فوق نهر ريد وذكرت التقارير أن 10 سيارات وشاحنات ودراجتين ناريتين سقطت في النهر. وتم انتشال بعض الأشخاص من النهر ونقلهم إلى المستشفى، لكن ما لا يقل عن 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
أضرار جسيمة
وذكرت صحيفة لاو دونج الحكومية أن عشرات الشركات في مقاطعة هايفونج لم تستأنف الإنتاج بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصانعها. وأضافت أن أسطح العديد من المصانع تحطمت وتسربت المياه إلى الداخل، مما أدى إلى إتلاف السلع النهائية والمعدات باهظة الثمن. وقال بعض الشركات إنها ما زالت لا تحصل على الكهرباء يوم الإثنين وأن الأمر سيستغرق شهرًا على الأقل لاستئناف الإنتاج.
ولا تزال أجزاء من مقاطعتي هايفونج وكوانج نينه بدون كهرباء. والمقاطعتان هما مركزان صناعيان، حيث تضم العديد من المصانع التي تصدر السلع، بما في ذلك شركة فينفاست لصناعة السيارات الكهربائية وموردو أبل بيجاترونج ويو إس آي.
ولا تزال السلطات تقيم الأضرار التي لحقت بالمصانع، لكن التقديرات الأولية أظهرت أن ما يقرب من 100 شركة تضررت، مما أسفر عن خسائر بملايين الدولارات، حسبما ذكرت

المساعدات المالية
وقام رئيس الوزراء فام مينه تشينه بزيارة مدينة هايفونغد ووافق على حزمة بقيمة 4.62 ملايين دولار لمساعدة المدينة الساحلية على التعافي.
وكان إعصار ياغي أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ عقود عندما وصل إلى اليابسة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 149 كيلومترا في الساعة. وضعف الإعصار لكن هيئة الأرصاد الجوية في البلاد حذرت من أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة قد يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
وفي يوم الأحد، أسفر انهيار أرضي عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفل وإصابة تسعة آخرين في بلدة سابا، وهي قاعدة شهيرة للمشي لمسافات طويلة تشتهر بحقول الأرز المتدرجة والجبال. وفي المجمل، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 299 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما ألحق ياغي أضرارًا بالأراضي الزراعية.

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