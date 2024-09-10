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حكم جديد بحبس رئيس مصرف لبنان

9/10/2024 12:00:32 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدر القاضي بلال حلاوي مذكرة توقيف بحق محافظ البنك المركزي السابق رياض سلامة، مما يعني أنه سيبقى خلف القضبان في أثناء المحاكمة بالقضية، حيث وجهت النيابة العامة المالية اللبنانية له، الأسبوع الماضي، تهمة اختلاس 42 مليون دولار، بعد احتجازه إثر استجوابه من قِبل النائب العام اللبناني بشأن جرائم مالية مزعومة عدة، بينما أكد سلامة أنه بريء.
وقال مسؤولون قضائيون إن سلامة اتفق مع محاميين على تحويل أموال من البنك المركزي عبر حسابات أخرى، لتصل في نهاية المطاف إلى حسابه الخاص.
وعلى أثر هذه الاتهامات، تقدمت وزارة العدل اللبنانية بدعوى قضائية ضد سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة.
خزائن الدولة
ويسلط حكم القاضي اللبناني باستمرار حبس محافظ البنك المركزي السابق، بعدما أنهى سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عامًا في منصب محافظ البنك المركزي قبل عام، الضوء على تحقيقات دول أوروبية عدة في مزاعم بارتكابه جرائم مالية. ويلقي كثيرون في لبنان باللوم عليه في الأزمة المالية المنهكة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر 2019.
مطالبات بسجنه
وقال مسؤول قضائي إن سلامة مثل أمام المحكمة في يوم اعتقاله الأسبوع الماضي دون محام، معتقدا أنه تم استدعاؤه كشاهد وليس كمشتبه به.
وشهد العديد من المودعين اللبنانيين تبدد مدخراتهم أو بقاءها عالقة في البنوك نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية، وانهيار النظام المصرفي.
وقد تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإبقاء سلامة خلف القضبان.
وقال إلياس جرادة، وهو عضو في مجموعة من المشرعين المستقلين الذين وصلوا إلى مناصبهم في 2022 على أساس برنامج مناهض للحكومة والفساد: ((كل من تعاون مع رياض سلامة، سواء في الدولة العميقة أو في البنوك أو اللصوص أو غاسلي الأموال أو وسائل الإعلام التي بيّضت صورة رياض سلامة، سيكونون جميعا معه في السجن)).

رياض سلامة:
تم تعيين سلامة في 1993
تم الاحتفاء به في البداية، لدوره في توجيه الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في لبنان
ساعد في إبقاء الاقتصاد على مسار متوازن خلال فترات طويلة من الجمود السياسي والاضطرابات
نفى سنوات عدة الاتهامات الموجهة إليه بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع
يصر على أن ثروته جاءت من ممتلكات ورثها، واستثمارات، ووظيفته السابقة كمصرفي استثماري في ((ميريل لينش))

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