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إسرائيل تأمر بمزيد من عمليات الإجلاء في غزة وتهاجم سوريا

9/10/2024 12:00:32 AM
(MENAFN- Al Watan) أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق السكنية في شمال غربي غزة مرة أخرى، إذ يقول إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ على مدينة عسقلان.
ولوحت حركة حماس مجدداً بورقة الأسرى الإسرائيليين، حيث أكدت أنه إن لم يتم الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإلزامه بما تم الاتفاق عليه سابقاً ((فلن يرى الأسرى النور)).
وأضاف أن ((مطالب الحركة واضحة ألا وهي وقف العدوان بشكل دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة))، مؤكداً أن حماس متمسكة بها.
فيما ارتفع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية التي شنتها على سوريا إلى 14 قتيلاً وأكثر من 40 جريحاً، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية.
الغارات الإسرائيلية
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن غارات إسرائيلية ضربت عدة مناطق في وسط سوريا في ساعة متأخرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بطريق سريع في محافظة حماة وإشعال حرائق. وكانت الحصيلة الأولية للقتلى التي أوردها مستشفى مصياف الوطني في محافظة حماس الغربية أربعة.
وذكرت وكالة سانا أن 14 قتيلاً و43 جريحاً قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت في محيط المستشفى، نقلاً عن رئيس المستشفى فيصل حيدر. ولم يتضح عدد القتلى والجرحى من المدنيين وعدد المسلحين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، بأن إحدى الضربات استهدفت مركزًا للأبحاث العلمية في مصياف ومواقع أخرى ((تتمركز فيها ميليشيات وخبراء إيرانيون لتطوير أسلحة في سوريا)). كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع ضربات حول مدينة طرطوس الساحلية.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. ونفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا التي مزقتها الحرب في السنوات الأخيرة، لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش العمليات. وغالبا ما تستهدف الضربات القوات السورية أو الجماعات المدعومة من إيران. وتعهدت إسرائيل بوقف ترسيخ الوجود الإيراني في

أوامر الإخلاء
وأمرت إسرائيل بإخلاء كل شمال قطاع غزة، بما في ذلك أكبر مدينة في القطاع، في الأسابيع الأولى من الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
واستجاب أغلب السكان للأوامر وتوجهوا جنوباً، لكن ما يصل إلى 300 ألف شخص ظلوا في الشمال، حيث تسببت العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في دمار واسع النطاق. وقد حاصرت القوات الإسرائيلية الشمال وعزلته إلى حد كبير منذ أكتوبر.
ونزح نحو 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة خلال الحرب التي بدأت قبل 11 شهراً، وكثيراً ما حدث ذلك عدة مرات. ويعيش مئات الآلاف من الناس في مخيمات خيام على طول الساحل، في ظل قلة الخدمات العامة إن وجدت.
ناشط أمريكي
ومن جهة أخرى أقامت السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب موكب جنازة لناشط يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، قال شاهد عيان إنه قُتل برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تظاهرة ضد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وحضر الموكب العشرات من المشيعين، بمن فيهم عديد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وحملت قوات الأمن جثمان آيسينور إزجي إيجي ملفوفة بالعلم الفلسطيني، بينما غطى وجهها وشاح تقليدي منقوش باللونين الأبيض والأسود. ثم تم وضع جثمان الشابة البالغة من العمر 26 عامًا في مؤخرة سيارة إسعاف فلسطينية.
ولم يستجب المسؤولون الأمريكيون لطلب

وقال جوناثان بولاك، ناشط السلام الإسرائيلي الذي شارك في الاحتجاج إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عليها يوم الجمعة في مدينة نابلس رغم أنها لم تشكل أي تهديد، مضيفًا أن القتل حدث خلال فترة من الهدوء بعد اشتباكات بين الجنود والمحتجين الفلسطينيين. وقال بولاك إنه رأى بعد ذلك جنديين إسرائيليين يصعدان إلى سطح منزل قريب، ويوجهان مسدسًا في اتجاه المجموعة ويطلقان النار، حيث أصابت إحدى الرصاصات رأس إيجي.
وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، مع تزايد الغارات الإسرائيلية، وهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

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