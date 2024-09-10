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وزير الخارجية يصل إلى مصر للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

9/10/2024 12:00:32 AM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في زيارة ثنائية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وللمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته العادية الـ162 الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية غدًا الثلاثاء.

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