وزير الخارجية يصل إلى مصر للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

وزير الخارجية يصل إلى مصر للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
التاريخ
9/10/2024 12:00:32 AM
(MENAFN
- Al Watan)
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في زيارة ثنائية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وللمشاركة في اجتماع جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته العادية الـ162 الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية غدًا الثلاثاء.
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