وزارة السياحة تعرض فرصها الاستثمارية بمؤتمر آسيوي

(MENAFN
- Al Watan)
شاركت وزارة السياحة في المؤتمر الدولي للاستثمار في الضيافة (IHIF Asia) في هونج كونج، حيث استعرضت خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في المؤتمر. 109 ملايين سائح وافد
وسلطت الوزارة خلال المؤتمر، بمشاركة المدير العام لتخطيط الاستثمار والجذب في الوزارة طارق الشغرود، الضوء على التقدّم الكبير الذي حققه القطاع السياحي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي 2023، أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح وافد من الخارج، وأكثر من 20.9 مليون سائح من آسيا، قاموا بإنفاق 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار أمريكي)، مما يؤكد الثقة المتزايدة التي تتمتع بها الأسواق الآسيوية في المملكة، والفرص الاستثمارية المُشجعة التي توفرها للمستثمرين، كما يُبرهن النمو المتواصل للقطاع السياحي جاذبية المملكة للسيّاح الآسيويين.
دعوة المستثمرين
وقدمت وزارة السياحة، الدعوة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم المشاركين في المؤتمر، لاغتنام الفرصة المُتاحة ليكونوا جزءًا من هذا التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، في ظل ما تمتلكه المملكة من مقومات وإمكانيات سياحية تتمثل البنية التحتية القوية، والموقع الإستراتيجي، والتزامها الثابت بالنمو المُستدام. قفزات كبيرة
يذكر أن القطاع السياحي حقق قفزات وإنجازات كبيرة خلال العام الماضي 2023، حيثُ احتل المرتبة الـ 14 عالميًا في عدد الوافدين الدوليين -أي بزيادة قدرها 11 مركزًا منذ عام 2019-، كما احتلت المملكة المرتبة الـ 12 عالميًا في إيرادات قطاع السياحة الدولية، وارتفعت 15 مركزًا مقارنة بعام 2019، ووفقًا لمقياس السياحة الصادر عن الأمم المتحدة (مايو 2024)، وأصبحت الأولى بين أفضل الوجهات السياحية الكبيرة أداءً من حيث معدل نمو السياح الوافدين الدوليين، وعائدات قطاع السياحة مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا. مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة
- فرص متعددة للمستثمرين في مرافق الضيافة.
- دفع الاستثمارات الخاصة إلى 42 مليار ريال.
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بـواقع 16 مليار ريال.
- خلق 120 ألف فرصة عمل جديدة.
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