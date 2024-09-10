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وزارة السياحة تعرض فرصها الاستثمارية بمؤتمر آسيوي

9/10/2024 12:00:31 AM
(MENAFN- Al Watan) شاركت وزارة السياحة في المؤتمر الدولي للاستثمار في الضيافة (IHIF Asia) في هونج كونج، حيث استعرضت خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في المؤتمر.
109 ملايين سائح وافد
وسلطت الوزارة خلال المؤتمر، بمشاركة المدير العام لتخطيط الاستثمار والجذب في الوزارة طارق الشغرود، الضوء على التقدّم الكبير الذي حققه القطاع السياحي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي 2023، أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح وافد من الخارج، وأكثر من 20.9 مليون سائح من آسيا، قاموا بإنفاق 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار أمريكي)، مما يؤكد الثقة المتزايدة التي تتمتع بها الأسواق الآسيوية في المملكة، والفرص الاستثمارية المُشجعة التي توفرها للمستثمرين، كما يُبرهن النمو المتواصل للقطاع السياحي جاذبية المملكة للسيّاح الآسيويين.
دعوة المستثمرين
وقدمت وزارة السياحة، الدعوة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم المشاركين في المؤتمر، لاغتنام الفرصة المُتاحة ليكونوا جزءًا من هذا التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، في ظل ما تمتلكه المملكة من مقومات وإمكانيات سياحية تتمثل البنية التحتية القوية، والموقع الإستراتيجي، والتزامها الثابت بالنمو المُستدام. قفزات كبيرة
يذكر أن القطاع السياحي حقق قفزات وإنجازات كبيرة خلال العام الماضي 2023، حيثُ احتل المرتبة الـ 14 عالميًا في عدد الوافدين الدوليين -أي بزيادة قدرها 11 مركزًا منذ عام 2019-، كما احتلت المملكة المرتبة الـ 12 عالميًا في إيرادات قطاع السياحة الدولية، وارتفعت 15 مركزًا مقارنة بعام 2019، ووفقًا لمقياس السياحة الصادر عن الأمم المتحدة (مايو 2024)، وأصبحت الأولى بين أفضل الوجهات السياحية الكبيرة أداءً من حيث معدل نمو السياح الوافدين الدوليين، وعائدات قطاع السياحة مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة
- فرص متعددة للمستثمرين في مرافق الضيافة.
- دفع الاستثمارات الخاصة إلى 42 مليار ريال.
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بـواقع 16 مليار ريال.
- خلق 120 ألف فرصة عمل جديدة.

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