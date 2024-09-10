Tuesday, 10 September 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية يزور معهد تدريب القوات الخاصة المصرية

9/10/2024 12:00:31 AM
(MENAFN- Al Watan) زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في مصر، وكان في استقباله لدى وصوله المعهد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، اللواء تامر مخيمر.
واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الزيارة، لشرح عن المعهد وأقسامه، ودوره في تأهيل المتدربين لحفظ الأمن. وشهد سموه، خلال تجوله في ميادين المعهد، فرضية لقوات التدخل السريع في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين.
كما حضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.
وقد زار وزير الداخلية، أمس الأحد، أكاديمية الشرطة خلال زيارته الرسمية إلى مصر، واستمع خلال الزيارة لشرح موجز عن تاريخ الأكاديمية، ودورها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة. كما شاهد سموه فيلمًا وثائقيًا عن أقسام الأكاديمية وبرامجها التدريبية، ثم تجول في أرجائها، وشهد فرضية لحفظ الأمن وحماية السلامة العامة.

MENAFN10092024000089011017ID1108655103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث