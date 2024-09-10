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لجان فرعية ورئيسية لنقل معلمي الظروف الخاصة

9/10/2024 12:00:31 AM
(MENAFN- Al Watan) فيما حددت وزارة التعليم أول أكتوبر المقبل موعدًا للتقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة، لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، أكدت أمس، نقل المعلم بعد تكليفه لظروفه الخاصة لأكثر من 3 أعوام متتالية عند استمرار حالته وفق المستندات النظامية، والحالات التي يمكن التقديم عليها في الطلب الداخلي، هي: ((مرض المعلم، مرض أحد الأبناء الجانب العلاجي والمرضي، مرض أحد الأبناء الجانب التأهيلي))، مع إرفاق المستندات لدراسة كل حالة من اللجنة، وتوجد حالات طبية، وحالات اجتماعية، ولكل حالة شروط ومستندات للتقديم عليها.
الإشعار النهائي
أبانت الوزارة أن جميع الحالات، تخضع للدراسة من لجنة فرعية، ثم لجنة رئيسية وفق القواعد التنظيمية، والحالات التي يتم رفضها يتم ذكر السبب فيها، مع توضيح الفقرة التي تم الاستناد على الرفض بها في القواعد التنظيمية، ويمكن تقديم الاعتراض عن طريق نظام ((تواصل))، وتظهر نتيجة دراسة الطلب بعد الانتهاء منها في الإشعارات ((أيقونة الجرس)) في نظام ((فارس)) الإلكتروني، ولا يمكن حذف الطلبات، وبالإمكان طلب آخر عند انتهاء دراسة طلبه المعلق ووصول الإشعار النهائي له بالنظام.
تمديد تكليف
أوضحت ((التعليم))، أنه يمكن التقديم للقطاع الذي يتوفر فيه العلاج في حدود إدارة التعليم، الذي يعمل بها المعلم، وأما إذا لم يتوفر العلاج ضمن إدارة التعليم، التي يتبعها بالإمكان التقديم للجهة التي يتوفر بها العلاج، مستوفيًا المستندات المطلوبة للحالة المتقدم عليها ليتم دراستها من اللجنة.
ويتاح طلب تمديد التكليف فيل نهاية التكليف بشهرين عبر تقديم طلب ((تمديد تكليف)) في نظام فارس وفق المستندات الموضحة لكل حالة، ويظهر القرار في الخدمة الذاتية لنظام ((فارس)) في أيقونة ((قراراتي))، ويلزم البدء بإجراءات إخلاء الطرف، ثم المباشرة عبر الخدمات الموجودة في قائمة خدمات الظروف الخاصة لنظام فارس، ويلزم الدخول على خدمات الظروف الخاصة في نظام ((فارس)) وتقديم طلب مباشرة بعد انتهاء التكليف.
مراحل تقديم الاعتراض
- يتم عن طريق نظام ((تواصل))
- تظهر النتيجة في إشعارات ((فارس))
- لا يمكن حذف الطلبات
- بالإمكان طلب آخر عند انتهاء من الدراسة
- وصول الإشعار النهائي بالنظام

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