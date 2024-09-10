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ارتفاع مبيعات تسلا في الصين بنسبة 37% خلال أغسطس

9/10/2024 12:00:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت مبيعات سيارات“تسلا” في الصين أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2024، حيث ارتفعت في أغسطس بنسبة 37% مقارنة بشهر يوليو، لكن التسليمات لا تزال منخفضة بنحو 2% مقارنة بإجمالي 64.7 ألف سيارة في أغسطس 2023.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية الإثنين، سلمت صانعة السيارات الكهربائية نحو 63.5 ألف مركبة محليًا في الصين، بينما صدرت 23.2 ألف مركبة صينية الصنع إلى الأسواق الأجنبية خلال شهر أغسطس.

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واستحوذت“تسلا” على حصة في سوق السيارات الكهربائية في الصين بلغت 8.3% خلال أغسطس، ومنذ بداية العام، باعت“تسلا” 388 ألف مركبة في الصين، وهو أقل بنحو 1% عن مبيعات الأشهر الثمانية المقابلة في عام 2023.

يأتي هذا بعد رد الملياردير“إيلون ماسك” على تقرير لصحيفة“فاينانشال تايمز” يزعم أن صانعة السيارات تفقد العملاء في الصين، حيث كتب“ماسك” الأحد عبر“إكس”:“الأخبار سخيفة، مصنعنا في شنغهاي يعمل بأقصى طاقته”.

وعقب صدور البيانات، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 1.9% عند 214.70 دولار، في تمام الساعة 06:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 219.87 دولار.

المصدر:

MENAFN10092024000202011048ID1108655094

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