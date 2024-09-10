ارتفاع مبيعات تسلا في الصين بنسبة 37% خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت مبيعات سيارات“تسلا” في الصين أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2024، حيث ارتفعت في أغسطس بنسبة 37% مقارنة بشهر يوليو، لكن التسليمات لا تزال منخفضة بنحو 2% مقارنة بإجمالي 64.7 ألف سيارة في أغسطس 2023.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية الإثنين، سلمت صانعة السيارات الكهربائية نحو 63.5 ألف مركبة محليًا في الصين، بينما صدرت 23.2 ألف مركبة صينية الصنع إلى الأسواق الأجنبية خلال شهر أغسطس.
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واستحوذت“تسلا” على حصة في سوق السيارات الكهربائية في الصين بلغت 8.3% خلال أغسطس، ومنذ بداية العام، باعت“تسلا” 388 ألف مركبة في الصين، وهو أقل بنحو 1% عن مبيعات الأشهر الثمانية المقابلة في عام 2023.
يأتي هذا بعد رد الملياردير“إيلون ماسك” على تقرير لصحيفة“فاينانشال تايمز” يزعم أن صانعة السيارات تفقد العملاء في الصين، حيث كتب“ماسك” الأحد عبر“إكس”:“الأخبار سخيفة، مصنعنا في شنغهاي يعمل بأقصى طاقته”.
وعقب صدور البيانات، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 1.9% عند 214.70 دولار، في تمام الساعة 06:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 219.87 دولار.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655094
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