بدء تداول أسهم علي بابا في الصين غدًا الثلاثاء

MENAFN - Al-Borsa News) من المقرر أن تنضم مجموعة“علي بابا” إلى برنامج ربط البورصات“ستوك كونيكت” في الصين، الأمر الذي سيسمح لحوالي 200 مليون مستثمر صيني بتداول أسهم شركة التجارة الإلكترونية التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.

ووفقًا لبيان بورصتي“شنغهاي” و”شنتشن” الإثنين، ستتم إضافة أسهم الشركة المدرجة في هونج كونج إلى نظام الاستثمار عبر الحدود اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، لتنضم إلى أقرانها من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل“تينسنت” وصانعة الجوالات“شاومي”.

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وبحسب توقعات“مورجان ستانلي”، يمكن أن تجذب الإضافة ما يصل إلى 12 مليار دولار من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم خلال ستة أشهر، وهو ما يعزز أداءها السوقي، حيث يبلغ وزن“علي بابا” 8.1% في مؤشر“هانج سنج” القياسي.

يأتي هذا بعدما خسرت“علي بابا” حوالي 5 تريليونات دولار هونج كونج (611 مليار دولار)، أو أكثر من 70% من قيمتها السوقية، منذ أن شنت بكين حملة صارمة على قطاع التكنولوجيا في أكتوبر 2020.

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