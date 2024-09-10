بدء تداول أسهم علي بابا في الصين غدًا الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) من المقرر أن تنضم مجموعة“علي بابا” إلى برنامج ربط البورصات“ستوك كونيكت” في الصين، الأمر الذي سيسمح لحوالي 200 مليون مستثمر صيني بتداول أسهم شركة التجارة الإلكترونية التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.
ووفقًا لبيان بورصتي“شنغهاي” و”شنتشن” الإثنين، ستتم إضافة أسهم الشركة المدرجة في هونج كونج إلى نظام الاستثمار عبر الحدود اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، لتنضم إلى أقرانها من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل“تينسنت” وصانعة الجوالات“شاومي”.
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وبحسب توقعات“مورجان ستانلي”، يمكن أن تجذب الإضافة ما يصل إلى 12 مليار دولار من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم خلال ستة أشهر، وهو ما يعزز أداءها السوقي، حيث يبلغ وزن“علي بابا” 8.1% في مؤشر“هانج سنج” القياسي.
يأتي هذا بعدما خسرت“علي بابا” حوالي 5 تريليونات دولار هونج كونج (611 مليار دولار)، أو أكثر من 70% من قيمتها السوقية، منذ أن شنت بكين حملة صارمة على قطاع التكنولوجيا في أكتوبر 2020.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655093
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