وكالة: ألمانيا تفرض قيوداً على الحركة عبر جميع معابرها البرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم وزيرة
الداخلية الألمانية“نانسي فايزر”، الإعلان عن ضوابط جديدة ومؤقتة للحركة عبر جميع الحدود البرية للبلاد، من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية المواطنين.
ونقلت وكالة“رويترز” الإثنين عن مصدر مطلع قوله، إن“فايزر” التي من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحفيًا بشأن حزمة من التدابير الأمنية اليوم، ستخطر المفوضية الأوروبية بالخطط.
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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية“دي بي إيه” نقلا عن مصادر حكومية، بأن الضوابط ستدخل حيز التنفيذي في السادس عشر من الشهر الجاري وتستمر ستة أشهر بشكل مبدئي.
وتتشاور الحكومة الألمانية مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المعارض الرئيسي، بشأن سبل الحد من الهجرة في مواجهة القلق العام، وفي أعقاب هجوم بسكين شنه طالب لجوء الشهر الماضي في مدينة زولينجن.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يبلغ طولها أكثر من 3700 كيلومتر، مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
من جانبه قال وزير الخارجية النمساوي“جيرهارد كارنر” لصحيفة“بيلد” الإثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفضهم ألمانيا على الحدود، مضيفًا:“لا مجال للمناورة هنا، هذا هو القانون، ووجهت الشرطة الفيدرالية بعدم السماح بذلك”.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655092
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