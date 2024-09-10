وكالة: ألمانيا تفرض قيوداً على الحركة عبر جميع معابرها البرية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الداخلية الألمانية“نانسي فايزر”، الإعلان عن ضوابط جديدة ومؤقتة للحركة عبر جميع الحدود البرية للبلاد، من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية المواطنين.

ونقلت وكالة“رويترز” الإثنين عن مصدر مطلع قوله، إن“فايزر” التي من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحفيًا بشأن حزمة من التدابير الأمنية اليوم، ستخطر المفوضية الأوروبية بالخطط.

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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية“دي بي إيه” نقلا عن مصادر حكومية، بأن الضوابط ستدخل حيز التنفيذي في السادس عشر من الشهر الجاري وتستمر ستة أشهر بشكل مبدئي.

وتتشاور الحكومة الألمانية مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المعارض الرئيسي، بشأن سبل الحد من الهجرة في مواجهة القلق العام، وفي أعقاب هجوم بسكين شنه طالب لجوء الشهر الماضي في مدينة زولينجن.

وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يبلغ طولها أكثر من 3700 كيلومتر، مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.

من جانبه قال وزير الخارجية النمساوي“جيرهارد كارنر” لصحيفة“بيلد” الإثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفضهم ألمانيا على الحدود، مضيفًا:“لا مجال للمناورة هنا، هذا هو القانون، ووجهت الشرطة الفيدرالية بعدم السماح بذلك”.

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