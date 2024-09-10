دويتشه بنك: الأسواق تبالغ في تقييم مدى سوء الأوضاع الاقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر الخبراء الاستراتيجيون في“دويتشه بنك“، الإثنين، من أن أسواق الأسهم تبالغ في تقييم“مدى سوء الأمور”، وتزعم بدلاً من ذلك أن الظروف الاقتصادية قاتمة بشكل كبير.
وكتب المحللون في تقرير بعنوان“لماذا الأسواق متوترة للغاية الآن، وهل هذا مبرر؟” أن عمليات بيع الأسهم في الأسبوع الماضي“كانت تقودها مجموعة صغيرة، وكان من المعروف بالفعل أن سبتمبر هو شهر ضعيف موسمي للأسهم”.
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ومع ذلك، قالوا إن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة كانت في انخفاض على مدى الشهر الماضي، وظل نمو الأجور موجبًا، فيما لا تزال الظروف المالية ملائمة وفقًا للمعايير التاريخية.
وهو ما اعتبروه“إشارات إيجابية”، مضيفين أنه نظرًا للسجل الضعيف للمؤشرات الرائدة في هذه الدورة الاقتصادية،“فمن الصعب أن نضع الكثير من الثقة فيها”.
بينما يتطلع بعض المستثمرين لخفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قال المحللون:“على مستوى العالم، لم تقم البنوك المركزية الأخرى إلا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الغالب، لذا لا يبدو أن هناك انزعاجًا واسع النطاق من الحالة الحالية للاقتصاد”.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655091
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