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دويتشه بنك: الأسواق تبالغ في تقييم مدى سوء الأوضاع الاقتصادية

9/10/2024 12:00:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر الخبراء الاستراتيجيون في“دويتشه بنك“، الإثنين، من أن أسواق الأسهم تبالغ في تقييم“مدى سوء الأمور”، وتزعم بدلاً من ذلك أن الظروف الاقتصادية قاتمة بشكل كبير.

وكتب المحللون في تقرير بعنوان“لماذا الأسواق متوترة للغاية الآن، وهل هذا مبرر؟” أن عمليات بيع الأسهم في الأسبوع الماضي“كانت تقودها مجموعة صغيرة، وكان من المعروف بالفعل أن سبتمبر هو شهر ضعيف موسمي للأسهم”.

موضوعات متعلقة الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 2.898 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024

ومع ذلك، قالوا إن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة كانت في انخفاض على مدى الشهر الماضي، وظل نمو الأجور موجبًا، فيما لا تزال الظروف المالية ملائمة وفقًا للمعايير التاريخية.

وهو ما اعتبروه“إشارات إيجابية”، مضيفين أنه نظرًا للسجل الضعيف للمؤشرات الرائدة في هذه الدورة الاقتصادية،“فمن الصعب أن نضع الكثير من الثقة فيها”.

بينما يتطلع بعض المستثمرين لخفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قال المحللون:“على مستوى العالم، لم تقم البنوك المركزية الأخرى إلا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الغالب، لذا لا يبدو أن هناك انزعاجًا واسع النطاق من الحالة الحالية للاقتصاد”.

المصدر:

MENAFN10092024000202011048ID1108655091

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