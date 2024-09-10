رئيس الوزراء يتابع تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا.

وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للاعلان عنها.

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وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية هذه الوكالة فى دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بعقد اجتماع يضم وزيرى المالية والاستثمار والرئيس التنفيذى للوكالة، للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتجهيز للإعلان عن هذه الخطة والمقترحات الخاصة بضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، وذلك بحضور المصدرين، وهو ما يأتى ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية، وخاصة للقارة الافريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية فى أفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

كما نوه إلى أن الاجتماع تناول أيضًا، استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية فى توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الأفريقية والحوافز والضمانات المالية المخصصة لها بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية فى القارة، خاصةً فى مجالات الاستثمار الزراعى والإسكان والمرافق والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والنقل.