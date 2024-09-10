رئيس الوزراء يتابع تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا.
وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للاعلان عنها.
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وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية هذه الوكالة فى دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بعقد اجتماع يضم وزيرى المالية والاستثمار والرئيس التنفيذى للوكالة، للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتجهيز للإعلان عن هذه الخطة والمقترحات الخاصة بضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، وذلك بحضور المصدرين، وهو ما يأتى ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية، وخاصة للقارة الافريقية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية فى أفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما نوه إلى أن الاجتماع تناول أيضًا، استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية فى توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الأفريقية والحوافز والضمانات المالية المخصصة لها بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية فى القارة، خاصةً فى مجالات الاستثمار الزراعى والإسكان والمرافق والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والنقل.
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