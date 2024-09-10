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راية فودز تستهدف زيادة صادرات الفراولة إلى 50 مليون دولار 2024-2025

9/10/2024 12:00:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عمر عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى لشركة راية فودز، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من الفراولة المجمدة إلى 50 مليون دولار خلال العام المالى 2024-2025، لتصل نحو 40 ألف طن، مقارنة بنحو 30 ألف طن خلال العام الجارى.

ووقّعت الشركة عقد شراكة مع 9 مزارعين لاستزراع 800 فدان إضافى بالفراولة لموسم 2024-2025، وذلك لتعزيز صادراتها وإنتاجها المحلى من محاصيل الفراولة.

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وأضاف عبد العزيز، أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم فى 6 قارات، وتتخد خطوة توسعية جديدة فى أنشطة راية فودز الزراعية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن خطوات كبيرة فى مجال الاستصلاح الزراعى وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية المخصصة.

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