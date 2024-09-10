راية فودز تستهدف زيادة صادرات الفراولة إلى 50 مليون دولار 2024-2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عمر عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى لشركة راية فودز، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من الفراولة المجمدة إلى 50 مليون دولار خلال العام المالى 2024-2025، لتصل نحو 40 ألف طن، مقارنة بنحو 30 ألف طن خلال العام الجارى.
ووقّعت الشركة عقد شراكة مع 9 مزارعين لاستزراع 800 فدان إضافى بالفراولة لموسم 2024-2025، وذلك لتعزيز صادراتها وإنتاجها المحلى من محاصيل الفراولة.
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وأضاف عبد العزيز، أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم فى 6 قارات، وتتخد خطوة توسعية جديدة فى أنشطة راية فودز الزراعية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن خطوات كبيرة فى مجال الاستصلاح الزراعى وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية المخصصة.
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