منظمة التجارة العالمية: انتهاج الحمائية يوسّع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت منظمة التجارة العالمية من أن السياسات الحمائية تهدد بإلغاء المكاسب المحققة في مجال التجارة العالمية خلال ثلاثة عقود، مما قد يؤدي إلى زيادة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.

وقالت رئيسة المنظمة“نجوزي أوكونجو-إيويالا” في مقدمة تقرير الإثنين، إن سياسات تقييد التجارة، وإن كانت تهدف إلى حماية بعض الوظائف، إلا أنها في النهاية تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث ترفع تكاليف الإنتاج، وتقلل من فرص العمل على المدى الطويل، وتؤجج الصراعات التجارية الدولية.

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ويظهر التقرير، أنه بين عامي 1995 و2023، ارتفع دخل الفرد العالمي المعدل للتضخم بنحو 65%، مما ساعد في تقليل حصة الفقراء المدقعين إلى 10.6% من 40.3%، ومع ذلك، عاش 712 مليون شخص على مستوى العالم في فقر مدقع عام 2022.

واختتمت“أوكونجو-إيويالا”:“ربما يكون أكبر ما يمكن استخلاصه من التقرير هو إعادة تأكيده الدور التحويلي للتجارة في الحد من الفقر وخلق الرخاء المشترك، على عكس الفكرة السائدة حاليًا بأن التجارة والمؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تفد الدول الفقيرة، وأنها تخلق عالمًا أكثر تفاوتًا”.

يأتي هذا بعدما تعهد الرئيس السابق“دونالد ترامب” بفرض تعريفات جمركية على جميع الواردات الأمريكية إذا عاد إلى البيت الأبيض، وهي الخطوة التي حذرت منها منظمة التجارة العالمية من أنها ستزيد من عدم اليقين للشركات.

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