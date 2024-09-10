هل تتأثر أسعار البترول بتخفيضات الفائدة؟

MENAFN - Al-Borsa News) عندما تتحرك أسعار السلع الأساسية في الاتجاه نفسه ، عادة ما يكون السبب هو الأحداث الواقعية التي تهز الأسواق.

فالصين هي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، لذلك فإن قفزاتها وتراجعها الاقتصادي له تأثير كبير.

موضوعاتالذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 2.898 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024

كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أعاقت تجارة الوقود والحبوب، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

لكن بين الحين والآخر، تأتي الأخبار من الساحة المالية لتحرك الأسواق، وأبرز هذه الأخبار غالبًا ما يأتي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في 23 أغسطس، صرح جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي ، بأن الوقت قد حان على الأرجح لخفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يأتي الخفض الأول في 18 سبتمبر عندما تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة، وهذا التحول سيشير إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة التي كانت قرب الصفر في 2022 ووصلت إلى ما بين 5.25% و5.5% اليوم.

في الواقع تخفيض الفائدة يحد من تكلفة الفرص لامتلاك السلع الأساسية التي، على عكس الأصول الأخرى مثل السندات والعقارات، لا تقدم عائدًا.

لكن هل سيؤدي هذا العامل إلى زيادة الأسعار كما يأمل المستثمرون ويخشاه الساسة مثل كامالا هاريس؟

ذكرت مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية أن التاريخ يقدم بعض التوجيهات.

فمنذ عام 2000، أدار الاحتياطي الفيدرالي ثلاث دورات لخفض الفائدة: في 2001 (عندما انفجرت فقاعة الدوت كوم)، وخلال 2007 (عندما انتشرت أزمة الرهن العقاري الأمريكي عالميًا)، و2019-2020 (خلال الحروب التجارية مع الصين وجائحة كوفيد-19).

وكانت الدوافع لكل دورة مختلفة، مما يفسر تفاوت سرعة وحجم التأثير على أسواق السلع الأساسية.

الدرس الأول هو أن تخفيض الفائدة يؤثر على بعض الأسواق أكثر من غيرها، فهو يزيد من جاذبية السلع بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الحماية من التضخم، مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد.

وكان ذلك واضحًا بشكل خاص في أسعار الذهب والبترول الخام والمعادن الصناعية مثل الألومنيوم والزنك.

بينما السلع الأقل تأثرًا تشمل موادًا مثل الفحم والحبوب، حيث تخضع هذه الأسواق لعوامل محلية ويهيمن عليها المنتجون والمستهلكون الفعليون.

الدرس الثاني هو أن تأثير الاحتياطي الفيدرالي يتباين في المدة الزمنية، فخلال الدورة“الجيدة” لخفض الفائدة، يظل التضخم تحت السيطرة ويستمر النمو الاقتصادي بشكل لائق، مما يؤدي إلى استدامة الارتفاع في أسعار السلع.

أما في الدورة“السيئة”، عندما لا يتمكن البنك المركزي من تجنب الركود، فإن التأثير الإيجابي يكون مؤقتًا، باستثناء الذهب الذي يستفيد في الأوقات الصعبة.

وكان أداء البترول والمعادن، سيئًا بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2009 وجائحة كوفيد-19، رغم توجه الفيدرالي نحو سياسة تخفيضات الفائدة.

إذن، ما المتوقع هذه المرة؟

من المؤكد أن تجار السلع يأملون في الحصول على دفعة.

ففي الأسبوع الذي تحدث فيه باول، ارتفعت المراكز الاستثمارية الصافية في جميع أسواق السلع إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أسابيع بقيمة 97 مليار دولار، بزيادة 13% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لبنك“جيه بي مورجان تشيس”.

وارتفعت أسعار مجموعة من المعادن الصناعية بالفعل بنسبة 4% إلى 10% قبل خطاب باول.

ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى عندما يتم تنفيذ تخفيضات الفائدة فعليًا، وقد تبقى مرتفعة لفترة من الوقت، حيث تشير المؤشرات إلى أن الهبوط الاقتصادي الحالي يبدو سلسًا مع استمرار النمو بشكل معقول.

ومع ذلك، قد لا يتأثر البترول، الذي يعتبر أكثر السلع حساسية سياسيًا، بشكل كبير، حيث يريد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها إنهاء تخفيضات الإنتاج التي حرمت العالم من 3% من الإمدادات المحتملة للبترول الخام منذ نهاية العام الماضي، علمًا بأن الالتزام بهذه التخفيضات يتراجع نظرًا للتكاليف التي تفرضها، ويزداد إنتاج البترول خارج الكارتل.

هذه الزيادة في العرض ستضغط على الأسعار، كما أن ضعف الطلب سيسهم في ذلك، حتى إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بشكل طفيف، فإنه يحدث في وقت تعاني فيه الصين من مشكلات متزايدة.

وعود باول

في الوقت نفسه، من المرجح أن تستفيد السلع التي يطولها تخفيض الفائدة أكثر من الدورات السابقة.

كما أن الذهب يشهد ارتفاعًا حادًا، مدعومًا بعوامل متعددة مثل التوترات الجيوسياسية والطلب من المستهلكين واهتمام البنوك المركزية بالسبائك.

ويتوقع بنك“إم يو إف جي” أن يصل سعر الذهب إلى 3,000 دولار للأونصة بحلول 2025، وهو بالفعل مستوى قياسي.

كما قد يحصل النحاس على دفعة أكبر من المعتاد، خاصة أنه أصبح معدنا أكثر جاذبية للمستثمرين بسبب دوره الحيوي في الانتقال إلى الطاقة الخضراء.

يعتقد إحسان خومان، من بنك“إم يو إف جي”، أن هذا الوضع قد يكون كافيًا لجعل السلع الأساسية تتفوق على جميع فئات الأصول الأخرى في العام الذي يلي أول خفض للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وبدلاً من تشبيه الوضع بعام 2001، يعتقد أن العالم عاد إلى عام 1995، عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات في منتصف الدورة لتخفيف الاقتصاد خلال عقبة صغيرة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع.