مجلس إدارة مصر المقاصة اختار صيام رئيسًا.. ومبروك عضوًا منتدبًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد مجلس إدارة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى اجتماعًا أمس الأحد لاختيار العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الشركة أرسلت محضر اجتماع مجلس الإدارة للهيئة العامة للرقابة المالية بعدما قام باختيار رئيس مجلس الإجارة، والعضو المنتدب، بعد فرز طلبات الترشح بدعوة من إبراهيم سرحان عضو مجلس إدارة الشركة الأكبر سنًا بموجب القانون.
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وكشفت المصادر، أن مجلس الإدارة اختار خالد سرى صيام رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وهو المترشح الوحيد الذى تقدم لشغل المنصب، فيما اختار المجلس أيضًا هشام مبروك العضو المنتدب للشركة بعدما تقدم كل من أحمد السيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، وأحمد مختار العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال، وأحمد إكرام نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية.
وأوضحت المصادر، أنه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات مجلس الإدارة سيدعو المجلس لعقد جمعية عامة غير عادية خلال 21 يوما لتحديد مهام المجلس الجديد لدورته خلال 2024 وحتى 2027.
وعقدت انتخابات مصر المقاصة فى مطلع الشهر الجارى لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، فيما حسم كل من محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزى العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المنافسة على مقعدى السماسرة اللذين تنافس عليهما 5 مرشحين.
وفاز إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية بالمقعد المستحدث للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بعد منافسة مع اثنين من المرشحين.
وفاز كل من علا المندوه خبير أسواق المال، وسالى رفعت عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة سابقًا، وأشرف بهى عضو مجلس الإدارة السابق بالشركة بالمقاعد الثلاث المخصصة للمستقلين من ذوى الخبرة بعد منافسة ساخنة على تلك المقاعد بالتحديد بين 7 مرشحين.
كما حسم محمد ليحة رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ببنك القاهرة، وعمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى مقعدى أمناء الحفظ بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين.
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