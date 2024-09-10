مجلس إدارة مصر المقاصة اختار صيام رئيسًا.. ومبروك عضوًا منتدبًا

MENAFN - Al-Borsa News) عقد مجلس إدارة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى اجتماعًا أمس الأحد لاختيار العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الشركة أرسلت محضر اجتماع مجلس الإدارة للهيئة العامة للرقابة المالية بعدما قام باختيار رئيس مجلس الإجارة، والعضو المنتدب، بعد فرز طلبات الترشح بدعوة من إبراهيم سرحان عضو مجلس إدارة الشركة الأكبر سنًا بموجب القانون.

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وكشفت المصادر، أن مجلس الإدارة اختار خالد سرى صيام رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وهو المترشح الوحيد الذى تقدم لشغل المنصب، فيما اختار المجلس أيضًا هشام مبروك العضو المنتدب للشركة بعدما تقدم كل من أحمد السيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، وأحمد مختار العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال، وأحمد إكرام نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية.

وأوضحت المصادر، أنه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات مجلس الإدارة سيدعو المجلس لعقد جمعية عامة غير عادية خلال 21 يوما لتحديد مهام المجلس الجديد لدورته خلال 2024 وحتى 2027.

وعقدت انتخابات مصر المقاصة فى مطلع الشهر الجارى لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، فيما حسم كل من محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزى العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المنافسة على مقعدى السماسرة اللذين تنافس عليهما 5 مرشحين.

وفاز إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية بالمقعد المستحدث للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بعد منافسة مع اثنين من المرشحين.

وفاز كل من علا المندوه خبير أسواق المال، وسالى رفعت عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة سابقًا، وأشرف بهى عضو مجلس الإدارة السابق بالشركة بالمقاعد الثلاث المخصصة للمستقلين من ذوى الخبرة بعد منافسة ساخنة على تلك المقاعد بالتحديد بين 7 مرشحين.

كما حسم محمد ليحة رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ببنك القاهرة، وعمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى مقعدى أمناء الحفظ بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين.