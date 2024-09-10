فودافون تستهدف إنتاج مليون راوتر محلى الصنع سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“فودافون مصر“، اتفاقية للتصنيع المحلى لأجهزة الرواتر المنزلية عالية السرعة CPE مع مجموعة“الصافى” وشركة“جرين باكت” Green Packet العالمية.

وقالت مصادر تحدّثت معها“البورصة” إن الشركة تستهدف إنتاج مليون جهاز سنويًا لتغطية الطلب في السوق المحلي والتصدير، مشيرةً إلى أن نسبة المكون المحلي سترتفع تدريجيًا لتصل إلى المعدلات العالمية في أقل من عامين.

موضوعات“هواوي” تتلقى طلبات شراء مسبق لهاتفها الجديد بـ2.7 مليون دولار مليار جنيه مبيعات“رابيت” للتجارة الإلكترونية منذ تأسيسها فى 2021 “منصة هنبيع” تخطط لجمع تمويلات بقيمة 300 ألف دولار

وعن التصدير للخارج كشفت المصادر أنه مدرج ضمن خطط الشركة والبداية ستكون عبر أسواق إفريقيا.

من جانبه قال كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية فى ڤودافون مصر:“الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم التصنيع المحلى وتعزيز صناعة الاتصالات وتوطين التكنولوجيا، نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والنمو المستدام، والمساهمة فى بناء مستقبل رقمى قوى يدعم الاقتصاد الوطنى ويعود بالنفع على المواطن المصرى”.

يأتى ذلك بعد نحو أسبوع على إعلان شركة إى أند المشغل الثالث للمحمول فى مصر عن نيتها بدء تصنيع راوتر بتكنولوجيا الجيل 4.5 في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون“سيكو مصر”، في إطار توجه الحكومة المصرية لتوطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المنتجات المصنعة محلياً.

وتعمل مصر على توطين صناعة أجهزة الاتصالات الطرفية“راوتر” الداعمة للإنترنت فائق السرعة فى مصر، وفى مارس من الماضى جرى توقيع عقود مشروع لتصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية (راوتر) الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات الفائزة بتنفيذ المشروع بهدف الوصول إلى أول إنتاج مصري لأجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بقيمة مضافة عالية، وجرى إطلاق دعوة تنافسية لاختيار 3 شركات مصرية على الأكثر لتنفيذ المشروع، ومن ثم اختيار المشروعات المقدمة من شركة السويدى الكتروميتر مصر، وشركة العربى، وتحالف شركة بايو بيزنس وشركة هايتكنوفل أوبتكس لتنفيذ المشروع.