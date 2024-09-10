فودافون تستهدف إنتاج مليون راوتر محلى الصنع سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة“فودافون مصر“، اتفاقية للتصنيع المحلى لأجهزة الرواتر المنزلية عالية السرعة CPE مع مجموعة“الصافى” وشركة“جرين باكت” Green Packet العالمية.
وقالت مصادر تحدّثت معها“البورصة” إن الشركة تستهدف إنتاج مليون جهاز سنويًا لتغطية الطلب في السوق المحلي والتصدير، مشيرةً إلى أن نسبة المكون المحلي سترتفع تدريجيًا لتصل إلى المعدلات العالمية في أقل من عامين.
موضوعات متعلقة
“هواوي” تتلقى طلبات شراء مسبق لهاتفها الجديد بـ2.7 مليون دولار مليار جنيه مبيعات“رابيت” للتجارة الإلكترونية منذ تأسيسها فى 2021 “منصة هنبيع” تخطط لجمع تمويلات بقيمة 300 ألف دولار
وعن التصدير للخارج كشفت المصادر أنه مدرج ضمن خطط الشركة والبداية ستكون عبر أسواق إفريقيا.
من جانبه قال كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية فى ڤودافون مصر:“الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم التصنيع المحلى وتعزيز صناعة الاتصالات وتوطين التكنولوجيا، نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والنمو المستدام، والمساهمة فى بناء مستقبل رقمى قوى يدعم الاقتصاد الوطنى ويعود بالنفع على المواطن المصرى”.
يأتى ذلك بعد نحو أسبوع على إعلان شركة إى أند المشغل الثالث للمحمول فى مصر عن نيتها بدء تصنيع راوتر بتكنولوجيا الجيل 4.5 في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون“سيكو مصر”، في إطار توجه الحكومة المصرية لتوطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المنتجات المصنعة محلياً.
وتعمل مصر على توطين صناعة أجهزة الاتصالات الطرفية“راوتر” الداعمة للإنترنت فائق السرعة فى مصر، وفى مارس من الماضى جرى توقيع عقود مشروع لتصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية (راوتر) الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات الفائزة بتنفيذ المشروع بهدف الوصول إلى أول إنتاج مصري لأجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بقيمة مضافة عالية، وجرى إطلاق دعوة تنافسية لاختيار 3 شركات مصرية على الأكثر لتنفيذ المشروع، ومن ثم اختيار المشروعات المقدمة من شركة السويدى الكتروميتر مصر، وشركة العربى، وتحالف شركة بايو بيزنس وشركة هايتكنوفل أوبتكس لتنفيذ المشروع.
MENAFN10092024000202011048ID1108655077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.