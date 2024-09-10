الحكومة تطلق البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال أسبوعين

تعتزم الحكومة إطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال الأسبوعين المقبلين. وقال حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للمصدرين خلال هذه الفترة.

وأضاف الخطيب، خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية الذى ينظمه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن أبرز ملامح البرنامج الجديد تشمل وضع المصدرين وديعة دولارية فى البنوك، على أن يتم صرف قيمة المساندة التصديرية خلال ثلاثة أشهر فقط.

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وكشف الخطيب عن توجه رئاسى لزيادة قيمة الدعم الموجه للمصدرين، مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى موافقته على زيادة الدعم خلال لقاء عُقد أمس مع الوزير، وذلك فى خطوة لتحقيق مستهدفات الحكومة للوصول بصادرات مصر إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفى سياق متصل، أضاف الخطيب فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن العام المالى الماضى شهد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار، ومن المستهدف خلال العام المالى الجارى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات الأجنبية للتواجد فى السوق المصرية من دول مثل تركيا والصين والخليج (الإمارات والسعودية)، خصوصاً فى الصناعات ذات التنافسية العالية مثل الأجهزة الكهربائية وضفائر السيارات التى تحتوى على مكونات محلية كبيرة.

وأكد أن الحوافز الحالية فى قانون الاستثمار تعتبر كافية، لكن سيتم وضع سياسات جديدة لدعم القطاع الخاص. وأشار إلى أنه يتم حالياً تقييم الرخصة الذهبية لتحديد فرص توسيعها فى قطاعات أخرى.

ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تُشكل وضعاً إقليمياً صعباً، لكن مصر تعمل على تعزيز جهود توطين الصناعة.

كما أشار إلى استمرار المباحثات حول ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال 3 إلى 4 أسابيع. وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية مع السعودية خلال أسبوعين.

وفى نفس السياق، أشار الخطيب إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية فى الاقتصاد القومي، حيث تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويضم أكثر من 7500 منشأة رسمية توفر ما يزيد على 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالى 14% من الصادرات المصرية.

وأوضح أن هذا القطاع شهد نمواً متزايداً خلال الخمس سنوات الماضية، رغم الأزمات المختلفة التى واجهت الاقتصاد، ويشكل المكون المحلى عنصراً أساسياً فى إنتاجه، مع تحقيق نمو متزايد فى الاستثمارات بالقطاع.

وقال الخطيب إن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية للوصول إلى 140 مليار دولار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحدوث طفرة مماثلة وسريعة فى الاستثمارات الإنتاجية، وخاصة فى مجال الصناعة التحويلية.

حيث إن الطاقات الإنتاجية الحالية لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، لذا فإن تحقيق 140 مليار دولار من الصادرات يتطلب زيادة الاستثمارات الإنتاجية بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، مما يساهم فى توطين القطاعات الصناعية التى تستهدفها الحكومة، لا سيما الصناعات المغذية والوسيطة.

من جانبه، قال هانى برزي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت نمواً بنسبة 23% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. وأضاف خلال المؤتمر الأول الذى نظمه المجلس، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفعت إلى نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 700 مليون دولار.

وأشار برزى إلى أن الدول العربية استحوذت على 52% من صادرات القطاع خلال أول سبعة أشهر من العام، ودول الاتحاد الأوروبى على 22%، والدول الأفريقية غير العربية على 7%، وأمريكا على 5%، وبقية الدول على 14%. ووفقاً لبرزى، تصدرت 13 منتجاً مصرياً، بما فى ذلك الفراولة المجمدة والمركزات والسكر والجلوكوز والدقيق والنشا، المراكز الأولى على مستوى الصادرات العالمية.

وتابع برزى أن المجلس قدم الدعم لنحو 600 شركة تعمل فى القطاع، وحل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الشركات عند المشاركة فى المعارض الخارجية، وشارك فى 42 معرضاً بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري. كما تم تقديم استشارات فنية من وحدة سلامة الغذاء بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وذكر برزى أن المجلس يتعاون حالياً مع 25 شركة لتقديم الخدمات اللوجستية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ويعمل على إنشاء مجموعات عمل متخصصة داخل المجلس لتعزيز صادرات المنتجات المختلفة مثل مجموعة عمل مصنعات التمور، نظرًا لأن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور، والأسماك، والزيتون، والفراولة المجمدة.