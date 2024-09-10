الكويت وبوينج الأمريكية تبحثان التعاون في مجال الصناعات الجوية

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح مع نائبة رئيس النمو العالمي للدفاع في شركة (بوينج ) الأمريكية للدفاع والفضاء والأمن هايدي غرانت، التعاون في مجال الصناعات الجوية العسكرية والدفاعية.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي -في بيان لها- إن اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد استقبل غرانت، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات ضمن محور الزيارة لاسيما المتعلقة ببحث سبل تطوير التعاون مع شركة (بوينج) في مجال الصناعات الجوية العسكرية والدفاعية.
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