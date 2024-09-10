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الكويت وبوينج الأمريكية تبحثان التعاون في مجال الصناعات الجوية

9/10/2024 12:00:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح مع نائبة رئيس النمو العالمي للدفاع في شركة (بوينج ) الأمريكية للدفاع والفضاء والأمن هايدي غرانت، التعاون في مجال الصناعات الجوية العسكرية والدفاعية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي -في بيان لها- إن اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد استقبل غرانت، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات ضمن محور الزيارة لاسيما المتعلقة ببحث سبل تطوير التعاون مع شركة (بوينج) في مجال الصناعات الجوية العسكرية والدفاعية.

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