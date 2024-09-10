ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين لتقلص من خسائرها السابقة، منهية سلسلة تراجع استمرت 5 جلسات متتالية، بضغط من مخاوف ضعف طلب الاقتصادات الكبرى.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.1% أو 78 سنتًا إلى 71.84 دولار للبرميل.

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فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.55% أو ما يعادل 1.04 دولار إلى 68.71 دولار للبرميل.

وخفض محللو بنك“مورجان ستانلي” في مذكرة، توقعاتهم لأسعار خام برنت خلال الربع الرابع من هذا العام إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، بعدما خفضوا في أغسطس توقعاتهم لنفس الفترة من 85 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم في أغسطس بمقدار 53 منصة على أساس سنوي، بينما ارتفع مقارنة بالشهر السابق بمقدار 22 منصة إلى 1735 منصة.

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