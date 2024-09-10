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ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات

9/10/2024 12:00:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين لتقلص من خسائرها السابقة، منهية سلسلة تراجع استمرت 5 جلسات متتالية، بضغط من مخاوف ضعف طلب الاقتصادات الكبرى.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.1% أو 78 سنتًا إلى 71.84 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 2.898 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024 الكويت و”بوينج الأمريكية” تبحثان التعاون في مجال الصناعات الجوية

فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.55% أو ما يعادل 1.04 دولار إلى 68.71 دولار للبرميل.

وخفض محللو بنك“مورجان ستانلي” في مذكرة، توقعاتهم لأسعار خام برنت خلال الربع الرابع من هذا العام إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، بعدما خفضوا في أغسطس توقعاتهم لنفس الفترة من 85 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم في أغسطس بمقدار 53 منصة على أساس سنوي، بينما ارتفع مقارنة بالشهر السابق بمقدار 22 منصة إلى 1735 منصة.

المصدر:

MENAFN10092024000202011048ID1108655072

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