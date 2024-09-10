ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين لتقلص من خسائرها السابقة، منهية سلسلة تراجع استمرت 5 جلسات متتالية، بضغط من مخاوف ضعف طلب الاقتصادات الكبرى.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.1% أو 78 سنتًا إلى 71.84 دولار للبرميل.
موضوعات متعلقة
الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 2.898 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024 الكويت و”بوينج الأمريكية” تبحثان التعاون في مجال الصناعات الجوية
فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.55% أو ما يعادل 1.04 دولار إلى 68.71 دولار للبرميل.
وخفض محللو بنك“مورجان ستانلي” في مذكرة، توقعاتهم لأسعار خام برنت خلال الربع الرابع من هذا العام إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، بعدما خفضوا في أغسطس توقعاتهم لنفس الفترة من 85 دولارًا للبرميل.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم في أغسطس بمقدار 53 منصة على أساس سنوي، بينما ارتفع مقارنة بالشهر السابق بمقدار 22 منصة إلى 1735 منصة.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.