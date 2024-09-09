Tuesday, 10 September 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هواوي تتلقى طلبات شراء مسبق لهاتفها الجديد بـ2.7 مليون دولار

9/9/2024 11:10:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تلقت شركة“هواوي” الصينية أكثر من 2.7 مليون دولار أمريكي منذ أن فتحت أول أمس باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها الذكي ثلاثي الطي“مات إكس تي” المخطط إطلاقه في وقت مبكر غدًا الثلاثاء بتوقيت العاصمة الصينية بكين.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية اليوم الإثنين أن الخطوة تأتي قبل يومين من موعد إطلاق الإصدار الـ 16 من سلسلة“آي فون” التابعة لشركة“آبل” الأمريكة.

موضوعات متعلقة “فودافون” تستهدف إنتاج مليون“راوتر” محلى الصنع سنويًا مليار جنيه مبيعات“رابيت” للتجارة الإلكترونية منذ تأسيسها فى 2021 “منصة هنبيع” تخطط لجمع تمويلات بقيمة 300 ألف دولار

ولم تعلن شركة“هواوي” بعد عن سعر هاتف“مات إكس تي” الذي من المقرر أن يتم البدء في بيعه رسميًا في الـ 20 من شهر سبتمبر الجاري.

وكانت شركة“آبل” قد خرجت من قائمة أكبر خمسة جهات بائعة للهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث إنها تعد المرة الأولى التي تحتل فيها الشركات المحلية تلك الجهات.

وتصنف شركة“هواوي” في المرتبة الرابعة من حيث الحصة السوقية بشحنها 10 ملايين و600 ألف هاتف ذكي، من بينها فئات قابلة للطي وقلابة ذات الغطاء، فيما شحنت شركة آبل” 10 ملايين هاتف ذكي خلال الربع الأول ولم تتوسع بعد فيما يتعلق بتلك الفئات.

المصدر:

MENAFN09092024000202011048ID1108654993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث