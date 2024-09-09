هواوي تتلقى طلبات شراء مسبق لهاتفها الجديد بـ2.7 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تلقت شركة“هواوي” الصينية أكثر من 2.7 مليون دولار أمريكي منذ أن فتحت أول أمس باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها الذكي ثلاثي الطي“مات إكس تي” المخطط إطلاقه في وقت مبكر غدًا الثلاثاء بتوقيت العاصمة الصينية بكين.
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية اليوم الإثنين أن الخطوة تأتي قبل يومين من موعد إطلاق الإصدار الـ 16 من سلسلة“آي فون” التابعة لشركة“آبل” الأمريكة.
موضوعات متعلقة
“فودافون” تستهدف إنتاج مليون“راوتر” محلى الصنع سنويًا مليار جنيه مبيعات“رابيت” للتجارة الإلكترونية منذ تأسيسها فى 2021 “منصة هنبيع” تخطط لجمع تمويلات بقيمة 300 ألف دولار
ولم تعلن شركة“هواوي” بعد عن سعر هاتف“مات إكس تي” الذي من المقرر أن يتم البدء في بيعه رسميًا في الـ 20 من شهر سبتمبر الجاري.
وكانت شركة“آبل” قد خرجت من قائمة أكبر خمسة جهات بائعة للهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث إنها تعد المرة الأولى التي تحتل فيها الشركات المحلية تلك الجهات.
وتصنف شركة“هواوي” في المرتبة الرابعة من حيث الحصة السوقية بشحنها 10 ملايين و600 ألف هاتف ذكي، من بينها فئات قابلة للطي وقلابة ذات الغطاء، فيما شحنت شركة آبل” 10 ملايين هاتف ذكي خلال الربع الأول ولم تتوسع بعد فيما يتعلق بتلك الفئات.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108654993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.