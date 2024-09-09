هواوي تتلقى طلبات شراء مسبق لهاتفها الجديد بـ2.7 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تلقت شركة“هواوي” الصينية أكثر من 2.7 مليون دولار أمريكي منذ أن فتحت أول أمس باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها الذكي ثلاثي الطي“مات إكس تي” المخطط إطلاقه في وقت مبكر غدًا الثلاثاء بتوقيت العاصمة الصينية بكين.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية اليوم الإثنين أن الخطوة تأتي قبل يومين من موعد إطلاق الإصدار الـ 16 من سلسلة“آي فون” التابعة لشركة“آبل” الأمريكة.

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ولم تعلن شركة“هواوي” بعد عن سعر هاتف“مات إكس تي” الذي من المقرر أن يتم البدء في بيعه رسميًا في الـ 20 من شهر سبتمبر الجاري.

وكانت شركة“آبل” قد خرجت من قائمة أكبر خمسة جهات بائعة للهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث إنها تعد المرة الأولى التي تحتل فيها الشركات المحلية تلك الجهات.

وتصنف شركة“هواوي” في المرتبة الرابعة من حيث الحصة السوقية بشحنها 10 ملايين و600 ألف هاتف ذكي، من بينها فئات قابلة للطي وقلابة ذات الغطاء، فيما شحنت شركة آبل” 10 ملايين هاتف ذكي خلال الربع الأول ولم تتوسع بعد فيما يتعلق بتلك الفئات.

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