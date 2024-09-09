1.5 مليون دولار مساعدات نقدية لسكان الزعتري

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنّها وزّعت في النصف الأول من العام الحالي أكثر من 1.5 مليون دولار مساعدات نقدية على سكان مخيّم الزعتري.

وأكدت في تقرير حديث عن المخيم، أنّ جميع الأسر تقريبًا

بداخله- الذي يضم حوالي 78 ألف لاجئ- يتلقون أموالاً نقدية من المفوضية عبر محافظ الهاتف المحمول، وهي قناة التوزيع الأكثر كفاءة، حيث يحصل جميع اللاجئين في مخيم الزعتري كل ثلاثة أشهر على مساعدة نقدية لتجديد المواد الاستهلاكية الأساسية، بحسب الغد.

وتقدّر المفوضيّة بأنّ أكثر من نصف سكان مخيم الزعتري هم أطفال تحت سن الـ18 عاماً، وأن أسرة من كل 3 أسر ترأسها امرأة، فيما أن 4 % من القاطنين في المخيم هم من ذوي الإعاقة.

وبحسب التقرير – الذي تستعرض فيه المفوضية عملياتها ومشاريعها داخله- فإن هناك أكثر من 23 ألف طفل لاجئ بين مرحلتي الروضة والصف الثاني عشر ملتحقون بالتعليم الرسمي، ويتلقون تعليماً جيدا، بفضل جهود مشتركة بين وزارة التربية والتعليم واليونسيف، بينما يلتحق 428 طفلًا إضافيًا بالتعليم غير الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم نصفهم من الفتيات.

‏ووفقا للتقرير فان اليونيسف تدعم عمليات جميع المدارس البالغ عددها 32 مدرسة و22 مركزًا مستقلًا لرياض الأطفال في المخيم، مع أكثر من 250 متطوعًا من اللاجئين السوريين يعملون كمدرسين مساعدين و700 متطوع آخر يدعمون عمليات المدارس من خلال التنظيف والصيانة والعمل كحراس أمن.

وتدير اليونيسف برامج قراءة مختلفة للطلاب ممن يعانون من صعوبات في القراءة (الصف الخامس والسادس، الذين لا يستطيعون القراءة على مستوى الصف الثالث) أو للأطفال اللاجئين (KG2) لتحسين مهارات القراءة الأساسية لديهم. وقد استفاد حوالي 4 آلاف طالب وطفل من هذه البرامج.

كما تقدم مراكز اليونيسف مكاني نهجًا متكاملًا وتوفر مساحة آمنة وفرصًا للتعلم للأطفال والمراهقين والشباب والآباء/مقدمي الرعاية.

وتشمل تنمية الطفولة المبكرة، وبرامج التعافي من القراءة والتعلم السريع، وتدريب بناء المهارات (دورات محو الأمية الرقمية والمالية)، وخدمات حماية الطفل والأنشطة الترفيهية، النوادي البيئية، جلسات الأبوة الإيجابية، وبحلول منتصف العام الحالي، تم دعم أكثر من 8700 لاجئ.

وقد قدم مركز هورايزون للشباب التابع لليونيسف فرصًا متنوعة لبناء القدرات لشباب المخيم، بما في ذلك المهارات الرقمية وريادة الأعمال والعمل التطوعي.

وقال التقرير إن التعليم العالي هو أيضًا أولوية لطلاب اللاجئين، فمنذ عام 2014، حصل أكثر من 300 لاجئ من الزعتري على منح دراسية مختلفة.

وحول الخدمات الصحية ذكر التقرير أن هناك 6 مرافق طبية في المخيم تقدم الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مرفقين صحيين يقدمان خدمات الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك قسم الطوارئ والصحة الجنسية والإنجابية والرعاية التوليدية الأساسية.

كما توجد آلية إحالة لتسهيل وصول اللاجئين للخدمات الصحية الثالثية والمتخصصة في المرافق الصحية خارج المخيم.

وأكد التقرير أن انخفاض التمويل أدى لقيام بعض مقدمي الخدمات الصحية بإغلاق عياداتهم في المخيم، مما حد من نطاق الخدمات الصحية الأولية والثانوية وغير الطارئة المتاحة وضغط القدرة الاستيعابية اليومية لمقدمي الرعاية الصحية المتبقين.

اما الأمن الغذائي والتغذية فقد أكد التقرير أن برنامج الغذاء العالمي يوفر لجميع اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات 15 دينارا (حوالي21 دولارا) للشخص الواحد كل شهر لتلبية احتياجاتهم الغذائية. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 65 % عما اعتادوا على تلقيه في السنوات السابقة بسبب التمويل المحدود.

ويدير برنامج الأغذية أيضًا برنامجًا للتغذية المدرسية للأطفال المسجلين في المدرسة، تماشياً مع برنامج التغذية المدرسية الوطني، حيث يتلقى الطلاب 80 غراما من ألواح التمر المدعمة يوميا للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الغذائية.

وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية توفر اليونيسف ما لا يقل عن 55-60 لترا من المياه النظيفة والآمنة للشخص الواحد يوميًا (4500 م3) في الصيف وما بين 35-40 لترا في الشتاء؛ يتم توفيرها عبر ثلاث آبار في المخيم، ونقل خارجي وخط أنابيب ممتد من قرية الزعتري.

وأكد التقرير، على أن اليونيسيف تبحث عن موارد مياه بديلة مستقبلية لمعالجة تدهور الآبار الثلاث الرئيسية، وهي تضمن إدارة مياه الصرف الصحي الآمنة في المخيم عبر تشغيل وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في الموقع بالتعاون مع سلطة المياه الأردنية.

وذكر التقرير أن المفوضية تقدم وتنسق المساعدات المتعلقة بالمأوى وتحسين البنية التحتية في المخيم، حيث يوجد أكثر من 26 ألف مأوى جاهز، كل منها يحتوي على مرحاض ومطبخ لضمان الخصوصية، وقد تم تكييف ملاجئ الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم وظروفهم.

ووفقا للتقرير فإن 95 %من الملاجئ الجاهزة تجاوزت عمرها الافتراضي وتتطلب الصيانة أو الاستبدال، إلا أن المفوضية لا تستطيع تغطية سوى أقل من 3 % من الاحتياجات للعام الحالي جراء التمويل المحدود.

أما الوصول للطاقة فيعتمد مخيم الزعتري على أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في مخيم للاجئين لتزويد أسر اللاجئين بالكهرباء.

وبما أن توفير الكهرباء يتقلب بناء على القدرة الإنتاجية وظروف الطقس واحتياجات الطاقة، فإن محطة الطاقة الشمسية، التي صُممت في البداية لتقديم ما يقرب من 12 ساعة من الطاقة، توفر ست إلى تسع ساعات من الكهرباء كل يوم لسكان المخيم اعتمادًا على مستويات الاستهلاك خلال المواسم المختلفة.

ووافقت المفوضية والحكومة على نقل الطاقة الشمسية من محطة للطاقة الشمسية في جنوب عمان إلى مخيم الزعتري، لاستكمال الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية الموجودة في المخيم، ومنذ الاتفاق الجديد، يعمل المخيم حصريًا تقريبًا على الطاقة المستدامة، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

ويضم المخيم سوقا يعتبر مصدراً حيوياً لكسب الرزق، حيث يشمل على محلات تجارية يديرها اللاجئون، تقدم خدمات متنوعة بما في ذلك المطاعم والإلكترونيات، والمواد الغذائية.

وأشار التقرير إلى أنه وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، فإن مكتب التوظيف في الزعتري يوفر خدمات الاستشارة المتعلقة بالعمل، ويسهل إصدار تصاريح العمل للمخيم المقيمين، والإعلان عن الوظائف الشاغرة وفرص التدريب عبر معارض التوظيف وغيرها من الوسائل.

وبين أن العمل التطوعي القائم على الحوافز (lBV) يعد جانبًا مهمًا لمشاركة اللاجئين بتقديم المساعدات الإنسانية المساعدة والخدمات الأخرى في المخيم، حيث إن هناك ما يقرب من 2600 لاجئ (حوالي 10 %؜ من سكان المخيم فوق 18 عامًا) كانوا يشاركون في وظائف IBV المختلفة.

يذكر أنّ مخيم الزعتري افتتح في 28 تموز "يوليو" عام 2012 وهو المخيم الأكبر من بين المخيمات التي تضم لاجئين سوريين في الشرق الأوسط وواحداً من أكبر المخيمات في العالم ورمزاً لأزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها بحسب المفوضية.