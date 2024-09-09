التدريب المهني : 8894 متقدما لبرنامج العاملين في القطاع السياحي

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- Khaberni) خبرني - قال مدير عام مؤسسة التدريب المهنيي أحمد الغرايبة، أن 8894 شخصا تقدموا للمشاركة في البرنامج التدريبي للعام الحالي، الذي يستهدف العاملين في القطاع السياحي.
وبين الغرايبة، أنه سيتم اختيار وتدريب 1100 متدرب ومتدربة، من الذين تقدموا، وسيتم توزيعهم ما بين 200 من العاملين في القطاع السياحي، 400 من مزودي الخدمات السياحية من أبناء المجتمعات المحلية، و500 من الباحثين عن العمل، بحسب الغد.
وأشار إلى أن برنامج العاملين بالقطاع السياحي يشمل مزودي الخدمات السياحية، مقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية، والباحثين عن العمل الراغبين في الانخراط بالقطاع السياحي.
ولفت الغرايبة إلى أن هذا المشروع جاء في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع السياحة والفندقة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، كونه من القطاعات المهمة والرئيسية والمحركة للإقتصاد الأردني.
ويهدف البرنامج لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل في القطاع السياحي، ورفع قدرات العاملين في قطاعات المطاعم والفنادق، الحرف اليدوية الشعبية والتقليدية، مكاتب وكلاء السياحة والسفر، الأدلاء السياحيين، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل لمزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية، سواء كانوا أفرادًا أو جمعيات.
وبخصوص تعاون المؤسسة مع القطاع الزراعي بين الغرايبة أنه تم إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي.
وبين الغرايبة أن المشروع يشمل استقطاب 1975 متدربا ومتدربة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم إعداد وتصميم برامج تدريبية معتمدة، وتوفير مدربين ومهندسين مؤهلين وذوي خبرة في مجالات التدريب المختلفة، مع الالتزام بتوظيف 20 % على الأقل من الخريجين.
ويهدف البرنامج لتمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم المهنية في تقديم الخدمات الزراعية بما يتوافق مع احتياجات السوق الزراعي، بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج لتوفير فرص عمل للمشاركين.
وستقدم مؤسسة التدريب المهني بموجب هذا المشروع خدمات التدريب المهني وإعداد القوى العاملة المؤهلة في المجال الزراعي، كما ستشمل البرامج التدريبية المقدمة ضمن المشروع مجالات متنوعة مثل مربي النخيل ومربي النحل ومربي السمك، جميعها على مستويات مهارة متقدمة.
وسيحصل المشاركون في نهاية المشروع على شهادات معتمدة بالإضافة إلى شهادة مزاولة مهنة، وسيتم تدريبهم على أيدي نخبة من المهندسين، بالإضافة لتلقيهم 150 دينارا بدل مواصلات.
يشار إلى أنه لدى المؤسسة 30 معهدا، وتضم 257 مشغلا بطاقة
استيعابية تبلغ أكثـر من 10 آلاف متدرب ومتدربة، وتبلغ طاقتها التشغيلية نحو 20 ألف متدرب، في حين بلغ عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلوم الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني حوالي3521 متدربا ومتدربة، 4968 متدربا من حملة الثانوية العامة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى وجود 128 برنامجا تدريبيا معتمدا من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، منها (76) برنامجا من الأكثر طلبا.
وأشار إلى أن المؤسسة عملت على تأهيل معظم المعاهد لتقديم خدمات تدريب للأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود معهد متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في الرصيفة.
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