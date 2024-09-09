التدريب المهني : 8894 متقدما لبرنامج العاملين في القطاع السياحي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير عام مؤسسة التدريب المهنيي أحمد الغرايبة، أن 8894 شخصا تقدموا للمشاركة في البرنامج التدريبي للعام الحالي، الذي يستهدف العاملين في القطاع السياحي.

وبين الغرايبة، أنه سيتم اختيار وتدريب 1100 متدرب ومتدربة، من الذين تقدموا، وسيتم توزيعهم ما بين 200 من العاملين في القطاع السياحي، 400 من مزودي الخدمات من أبناء المجتمعات المحلية، و500 من الباحثين عن العمل، بحسب الغد.

وأشار إلى أن برنامج العاملين بالقطاع السياحي يشمل مزودي الخدمات السياحية، مقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية، والباحثين عن العمل الراغبين في الانخراط بالقطاع السياحي.

ولفت الغرايبة إلى أن هذا المشروع جاء في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع السياحة والفندقة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، كونه من القطاعات المهمة والرئيسية والمحركة للإقتصاد الأردني.

ويهدف البرنامج لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل في القطاع السياحي، ورفع قدرات العاملين في قطاعات المطاعم والفنادق، الحرف اليدوية الشعبية والتقليدية، مكاتب وكلاء السياحة والسفر، الأدلاء السياحيين، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل لمزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية، سواء كانوا أفرادًا أو جمعيات.

وبخصوص تعاون المؤسسة مع القطاع الزراعي بين الغرايبة أنه تم إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي.

وبين الغرايبة أن المشروع يشمل استقطاب 1975 متدربا ومتدربة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم إعداد وتصميم برامج تدريبية معتمدة، وتوفير مدربين ومهندسين مؤهلين وذوي خبرة في مجالات التدريب المختلفة، مع الالتزام بتوظيف 20 % على الأقل من الخريجين.

ويهدف البرنامج لتمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم المهنية في تقديم الخدمات الزراعية بما يتوافق مع احتياجات السوق الزراعي، بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج لتوفير فرص عمل للمشاركين.

وستقدم مؤسسة التدريب المهني بموجب هذا المشروع خدمات التدريب المهني وإعداد القوى العاملة المؤهلة في المجال الزراعي، كما ستشمل البرامج التدريبية المقدمة ضمن المشروع مجالات متنوعة مثل مربي النخيل ومربي النحل ومربي السمك، جميعها على مستويات مهارة متقدمة.

وسيحصل المشاركون في نهاية المشروع على شهادات معتمدة بالإضافة إلى شهادة مزاولة مهنة، وسيتم تدريبهم على أيدي نخبة من المهندسين، بالإضافة لتلقيهم 150 دينارا بدل مواصلات.

يشار إلى أنه لدى المؤسسة 30 معهدا، وتضم 257 مشغلا بطاقة

استيعابية تبلغ أكثـر من 10 آلاف متدرب ومتدربة، وتبلغ طاقتها التشغيلية نحو 20 ألف متدرب، في حين بلغ عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلوم الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني حوالي3521 متدربا ومتدربة، 4968 متدربا من حملة الثانوية العامة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى وجود 128 برنامجا تدريبيا معتمدا من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، منها (76) برنامجا من الأكثر طلبا.

وأشار إلى أن المؤسسة عملت على تأهيل معظم المعاهد لتقديم خدمات تدريب للأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود معهد متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في الرصيفة.