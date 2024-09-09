إقليم إندونيسي يشترط اجتياز امتحان تلاوة القرآن للمرشحين التنفيذي

MENAFN - Khaberni) خبرني - يستعد الإندونيسيون لخوض موسم انتخابي جديد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في بداية هذا العام. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيؤدي الرئيس الجديد ونائبه اليمين الدستورية، ليبدأ بعد ذلك عشرات الملايين من الناخبين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عملية اختيار حكام الأقاليم ورؤساء البلديات ومحافظي المحافظات. هذه الانتخابات تأتي في موعد موحد، بعد أن كانت تجرى على فترات متفرقة خلال العقدين الماضيين.

ومجموع تلك المناطق 545 إقليما ومحافظة ومدينة، حيث تنقسم إندونيسيا لـ38 إقليما كبيرا، وهذه الأقاليم مقسمة بدورها إلى 416 محافظة 98 مدينة، ويستثنى من المجموع إقليم جوغجاكرتا الذي يحكمه سلطان جوغجاكرتا بحكم خاص، وكذلك مسؤولو أطراف وجزر العاصمة جاكرتا غير المنتخبين.

وخلافا لإجراءات تقديم المرشحين أسماءهم وشروط ترشحهم في مختلف الأقاليم، فإن إقليم آتشيه الإندونيسي بحكمه الذاتي الخاص، محكوم ببعض الاستثناءات القانونية في مجالات حياتية مختلفة ومنها الانتخابات والمشاركون فيها، فعلى المتقدمين لمنصبي حاكم الإقليم ونائبه، ومناصب محافظي 18 محافظة في الإقليم وولاة 5 مدن فيه، أن يجتازوا امتحان تلاوة القرآن الكريم الذي يقام في بعض مساجدها كمسجد بيت الرحمن الكبير والشهير في مدينة باندا آتشيه عاصمة الإقليم، كشرط من شروط قبول تسجيل ترشحهم لدى مفوضية الانتخابات المستقلة لإقليم آتشيه.

ويركز الامتحان على مستوى القدرة على تلاوة القرآن تجويدا وفصاحة وأدبا، وقد حضر الامتحان ابتداء المرشحون لمنصبي حاكم الإقليم ونائبه وهم: فضل الله، وبستامي حمزة، ومذكِر مناف وتنغكو محمد يوسف عبد الوهاب، وبعد الامتحان تُعلم مفوضية الانتخابات المستقلة في إقليم آتشيه نتيجة الاختبار لفريق المرشحين، وإذا لم تكن قراءته بالمستوى المطلوب أو أن المرشح لم يحضر للاختبار أمام لجنة من القراء والأساتذة، فيطلب من فريق المرشح تقديم مرشح بديل من نفس التكتل الحزبي الذي رشحه.

ويعود هذا الشرط إلى قانون آتشيه رقم 12 لعام 2016، وقانون آتشيه رقم 5 لعام 2012، والقانون 3 لعام 2008 حيث تعتبر تلك القوانين قراءة القرآن الكريم شرطا في شخصية المتقدم لمنصب تنفيذي في الإقليم، بل وحتى للمتقدمين لمناصب تشريعية في المجالس التشريعية المحلية للإقليم ومحافظاته ومدنه، كجزء من تطبيق جوانب من تعاليم الشريعة الإسلامية، حسب القوانين المحلية للإقليم.

لكن هذا الشرط للمرشحين المسلمين فقط، ولا يمانع القانون من وجود مرشح غير مسلم، رغم أن الأغلبية الساحقة من سكان الإقليم من المسلمين حيث تبلغ نسبتهم 98.89% من مجموع 5.4 ملايين نسمة حسب دائرة الإحصاء في إقليم آتشيه، والنسبة المتبقية موزعة بين المسيحيين والبوذيين.

وقد ابتدئ تنفيذ تلك القوانين الانتخابية المحلية من بعد كارثة التسونامي التي هزت الإقليم قبل نحو 20 عاما، واندماج حركة تحرير آتشيه في الحياة السياسية ووضعها السلاح، بتوقيعها اتفاقية سلام هلسينكي في 15 أغسطس/آب من عام 2005 مع الحكومة الإندونيسية، وتخليها عن السلاح والسعي إلى الانفصال عن إندونيسيا، وصار لسكان آتشيه قوانين مختلفة عن الأقاليم الإندونيسية الأخرى في الاقتصاد والسياسة وغير ذلك، كجزء من اتفاقية السلام في الإقليم، ومن ذلك الحق في ممارسة العمل من خلال أحزاب محلية لا تنشط إلا في حدود إقليم آتشيه، وهو مالا يسمح به في أقاليم أخرى، حيث يحظر تأسيس أحزاب على أساس إثنيات أو عرقيات أو مناطق في عموم إندونيسيا.

أما من ناحية البعد الديني لتلك القوانين فهي تمتد لقرون مضت، قبل قيام الدولة الإندونيسية الحديثة، حيث تعود إلى قيام السلطنات المسلمة في آتشيه، والتي ازدهرت اقتصاديا وسياسيا ودينيا وثقافيا، وكان لها قوانينها وقضاؤها المنبثق من القيم الإسلامية، بحسب الجزيرة.