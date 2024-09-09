مقهى تركي للسيدات فقط

MENAFN - Khaberni) خبرني - افتتحت الشقيقتان نازلي شيمشك وآرزو قليج مقهى مخصصا للنساء في منطقة برهانية بولاية باليك أسير غربي تركيا، ليصبح ملاذا جديدا للسيدات الباحثات عن مكان للاستراحة والتواصل.

ولاقى المقهى إقبالا كبيرا منذ افتتاحه، إذ يوفر بيئة آمنة ومريحة للنساء.

وكانت الشقيقتان قررتا الانتقال من مدينة إسطنبول إلى باليك أسير قبل عام ونصف، واختارتا موقعا مميزا بالقرب من الشاطئ بمنطقة "حي المعلمين" لإنشاء هذا المقهى الفريد من نوعه.





** بيئة مريحة للنساء

تقول نازلي إنها وشقيقتها افتتحتا المقهى في مايو/أيار الماضي، وبفضله أقامتا العديد من الصداقات والعلاقات الاجتماعية، مشيرة إلى أنهما تلقّتا أيضا "دعما كبيرا" من العديد من النساء في المنطقة.

وتوضح نازلي أن فكرة افتتاح مقهى مخصص للنساء جاءت من رغبتهما في توفير بيئة أكثر راحة للزبائن من النساء، إذ "يتمتع الرجال بحرية أكبر في العديد من المجالات، ونحن نتطلع إلى منح النساء أيضا مزيدا من الحرية والراحة".

وتضيف "بالطبع بإمكان النساء ارتياد المقاهي المختلطة، ولكن من حقهن أيضا أن يكون لهن مقهى خاص بهن يشعرن فيه براحة أكبر".

ويوفر المقهى، وفق نازلي، العديد من الأنشطة والفعاليات النسائية، مثل جلسات التأمل، وحفلات الموسيقى، والورش المختلفة. كما يمكن للزبونات دخول المطبخ وتحضير بعض المأكولات والمشروبات بأنفسهن.

وتشير إلى أنهما تخططان لتنظيم أنشطة وفعاليات نسائية أخرى.

وتصف شعور الزبونات في هذا المقهى قائلة إن "الجميع هنا أكثر تفهما وألفة وراحة".





** مشروع ناجح

من جانبها، توضح آرزو، الشقيقة الكبرى لنازلي، أن قرار افتتاح المقهى جاء أثناء جلسة مع الأصدقاء بأحد المقاهي.

وتشير إلى أنها وشقيقتها قامتا باستئجار مكان المقهى في اليوم الذي اتخذتا القرار فيه بافتتاحه.

ولفتت آرزو إلى أن الاختيار وقع على مكان في "ميدان أورن" وسط منطقة برهانية السياحية حيث يوجد تمثال للحصان المجنّح بيغاسوس وسط الميدان.

وأشارت إلى أنها وشقيقتها اختارتا اسم "مقهى بيغاسوس للسيدات"، وأنهما استلهمتا الاسم من تمثال الحصان المجنح بيغاسوس الموجود وسط الميدان.





** إشادة واسعة بالمقهى

ويلاقي المقهى استحسان الزبونات، فتقول جاله صايغان "هذا المكان أكثر من مجرد مقهى، بل هو ملتقى للنساء، يتبادلن فيه الخبرات، ويتشاركن الأنشطة المتنوعة".

أما غاية أوزتكين فترى أن المقهى يمثل "مساحة مثالية" للأنشطة النسائية، وتضيف "أهنئهما من كل قلبي، فالمكان نظيف جدا، ويلبي كل احتياجات المرأة عبر خدمات راقية وعالية الجودة".

وتعرب سراب يشار عن سعادتها الغامرة بوجود مقهى مخصص للنساء، فتقول "نشعر هنا كأننا في منزلنا، نستطيع أن نتصرف بحرية تامة. نأكل، ونشرب، ونغني، وحتى نرقص. هذا المكان هو ملاذنا الحقيقي".

وتضيف "الشقيقتان اللتان تديران هذا المكان رائعتان، وقد خلقن لنا جوا أسريا دافئا".