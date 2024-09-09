6 من المترشحين للانتخابات من الأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- قال الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، الاثنين، إن هناك 6 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف الزيتاوي أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون للانتخابات في ازدياد.
وعن أعداد الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الزيتاوي أن عددهم يصل إلى نحو 700 ألف شخص مؤهلين للتصويت.
وأشار إلى أن هناك مركزا واحدا في كل لواء مهيئا بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى زيادة عدد المراكز مقارنة بالانتخابات الماضية.
ويتوجه الثلاثاء، 5.115219 مليون ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، بينهم؛ 2.689926 مليون إناث بنسبة 52.6%، و2.425293 مليون ذكور بنسبة 47.4%.
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