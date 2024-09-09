6 من المترشحين للانتخابات من الأشخاص ذوي الإعاقة

MENAFN - Khaberni) خبرني- قال الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، الاثنين، إن هناك 6 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف الزيتاوي أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون للانتخابات في ازدياد.

وعن أعداد الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الزيتاوي أن عددهم يصل إلى نحو 700 ألف شخص مؤهلين للتصويت.

وأشار إلى أن هناك مركزا واحدا في كل لواء مهيئا بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى زيادة عدد المراكز مقارنة بالانتخابات الماضية.

ويتوجه الثلاثاء، 5.115219 مليون ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، بينهم؛ 2.689926 مليون إناث بنسبة 52.6%، و2.425293 مليون ذكور بنسبة 47.4%.