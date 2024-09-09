«غرفة أبوظبي» تبحث توجهاتها المستقبلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد اجتماعه الأول، أمس، برئاسة أحمد جاسم الزعابي، وتم خلاله تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة للتوجهات المستقبلية التي ستعمل الغرفة بموجبها خلال الفترة المقبلة.
وناقش المجلس الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة، لتعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة، ومن أجل ترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والارتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال أحمد الزعابي: ((نجتمع للشروع في مرحلة انتقالية جديدة بمسيرة غرفة أبوظبي، لنواصل عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق، شاكرين لهم كافة الجهود المبذولة فيما حققته الغرفة من نجاحات وإنجازات)).
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