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«غرفة أبوظبي» تبحث توجهاتها المستقبلية

9/9/2024 7:30:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد اجتماعه الأول، أمس، برئاسة أحمد جاسم الزعابي، وتم خلاله تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة للتوجهات المستقبلية التي ستعمل الغرفة بموجبها خلال الفترة المقبلة.

وناقش المجلس الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة، لتعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة، ومن أجل ترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والارتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال أحمد الزعابي: ((نجتمع للشروع في مرحلة انتقالية جديدة بمسيرة غرفة أبوظبي، لنواصل عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق، شاكرين لهم كافة الجهود المبذولة فيما حققته الغرفة من نجاحات وإنجازات)).

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