استبعاد حدوث فائض بالمعروض في القطاع العقاري بدبي

كشف استطلاع للرأي أجرته ((البيان)) وشمل الرؤساء التنفيذيين لـ11 شركة تطوير عقاري رئيسية، عن ثقة شركات التطوير العقاري باستدامة الطلب القوي على العقارات السكنية والتجارية في دبي، واستبعدوا أن يؤدي تدفق المزيد من الوحدات الجديدة إلى حدوث فائض من المعروض.

وأكد الرؤساء التنفيذيون، الذين استطلعت ((البيان)) آراءهم حول آفاق العرض والطلب في السوق العقاري على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، أن التطوير الجديدة التي تم طرحها في السوق جاءت لتلبية طلب حقيقي متنامٍ، من مستثمرين من داخل وخارج الدولة.

وأكد المشاركون في الاستطلاع أن قوة الأداء الاقتصادي للإمارة، وتنامي مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والخدمات، ووجهة مثالية للعمل والإقامة، وتدفق أعداد متنامية من أصحاب الثروات والمستثمرين ورواد الأعمال للإقامة فيها، كلها عوامل تدعم استمرار نمو الطلب على المديين القصير والمتوسط، خصوصاً في ظل التوقعات باستمرار تفوق الطلب على العرض.

توازن العرض والطلب

وقال عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، ((مما لا شك فيه أن زيادة المعروض العقاري تعدّ من ضمن العوامل المؤثرة على حركة السوق، إلا أن السوق العقاري في إمارة دبي يتفرد بمرونته، ويتسم بقوة الطلب في ضوء مجموعة من العوامل، أهمها النمو السكاني وتنوع معروض السوق العقاري)).

وأضاف خانصاحب ((تصاعد تدفق الاستثمارات على دبي بفضل تنامي أهميتها كمركز مالي للأعمال وبنيتها التحتية المتقدمة واعتمادها سياسات وتسهيلات مُحفزة للاستثمار، وتبّنيها لأطر تشريعية مرنة واستراتيجيات تتسم باستدامتها وقدرتها على الاستجابة لأي تغيرات محتملة في السوق، وقد أسهم ذلك في تعزيز جاذبية الاستثمارات في القطاع العقاري بالإمارة، بما يسهم في الموازنة بين العرض والطلب)).

العرض المتحكم فيه

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير، ((على الرغم من أن دبي شهدت طرح عدد كبير من مشاريع التطوير العقاري الجديدة على مدى العقد الماضي، فإن وتيرة المعروض الجديد يتم إدارتها بعناية، فقد أصبح المطورون الآن أكثر حذراً، ويركز العديد منهم على إكمال المشاريع القائمة قبل إطلاق مشاريع جديدة، ومن المتوقع أن يمنع هذا النهج المتحكم في العرض، إلى جانب الطلب المستمر الناجم عن تدفق الأثرياء والمستثمرين ورواد الأعمال والكفاءات إلى دبي، حدوث عرض مفرط يؤدي إلى تصحيح السوق)).

التخطيط الاستراتيجي

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، ((أستبعد اختلال ميزان العرض والطلب، خصوصاً أن دولة الإمارات تشهد نمواً سكانياً كبيراً، حيث ينتقل الكثيرون للإقامة فيها كل عام، ومن المتوقع أيضاً أن تتصاعد أعداد السياح، مما يعزز الطلب على العقارات في دبي والإمارات الأخرى)).

وأضاف ساجان ((لقد أثبت السوق باستمرار قدرته على استيعاب العرض الجديد، خصوصاً في المناطق ذات الطلب المرتفع والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التخطيط الاستراتيجي المستمر من قبل المطورين والتوافق مع احتياجات السوق أمر بالغ الأهمية في التخفيف من مخاطر العرض الزائد وضمان النمو المتوازن)).

استبعاد حدوث فائض

وقال ميلوش آنتيتش، نائب الرئيس وعضو في مجلس الإدارة في شركة دي إتش جي للعقارات، ((تم التخطيط للعرض بشكل استراتيجي مع الأخذ في الاعتبار توقعات النمو السكاني القادم، والاتجاهات الاقتصادية الصاعدة، والطلب القوي عبر مختلف قطاعات العقارات، بما في ذلك طرح وحدات سكنية بأسعار معقولة وعقارات راقية)).

وأكد آنتيتش أنه لا يتوقع حدوث فائض في العرض في إمارة دبي، نظراً لكونها باتت وجهة عالمية شهيرة.

الطلب يتجاوز المعروض

وتوقع مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز، أن يحافظ سوق العقارات السكنية في دبي على مكانته كأحد أفضل الأسواق من حيث الأداء في العالم، وقال إن النقص في المعروض أسهم في ارتفاع أسعار الإيجار والبيع خلال الأعوام الأخيرة، ووفقاً لشركة سَفِلز، شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً بنسبة أكثر من 12% خلال النصف الأول، بينما ارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية بنسبة 21.3% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: ((يتزامن إطلاق المطورين العقاريين لمشاريعهم مع وتيرة غير مسبوقة مع النمو المستمر لعدد السكان في الإمارة، مما يسهم في تجاوز حجم الطلب للمعروض من الوحدات السكنية، ويقدر بأن عدد السكان في دبي ارتفع بنسبة 2.3% بحلول منتصف العام الحالي متجاوزاً نسبة النمو البالغة 1.45% خلال الفترة نفسها من عام 2023)).

وتابع دهار ((على الرغم من إطلاق 77,800 وحدة سكنية جديدة منذ بداية العام، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات التي تم إطلاقها في دبي خلال سبعة أشهر، إلا أن الإمارة تحتاج إلى المزيد من المساكن لتلبية احتياجات سكانها الذين يتوقع أن يبلغ عددهم 5.5 ملايين شخص بحلول عام 2040 في حال استمرت وتيرة النمو الحالية في عدد السكان، ومع استمرار الوتيرة الحالية لإطلاق المشاريع، من المتوقع أن يصل إجمالي مستويات العرض لعام 2024 إلى أكثر من 107,000 وحدة، مما يجعل دبي إحدى الوجهات القليلة حول العالم التي تشهد إطلاق وحدات جديدة تتجاوز 100,000 وحدة سنوياً)).

وذكر دهار ((بناءً على ذلك، التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على إنشاء ما يكفي من المباني عالية الجودة التي تلتزم بالمعايير المستقبلية لدولة الإمارات، ويتوجه المطورون حالياً نحو التركيز على دمج التكنولوجيا والاستدامة في مشاريعهم لتلبية هذه المعايير، ومن الأمثلة على ذلك، شهدت منطقة الفرجان إنشاء أول مشروع سكني حاصل على شهادة ليد الذهبية، بالإضافة إلى وجود مشروع مستدام آخر قيد الإنشاء)).

مواكبة الطلب

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، لا أرى أي فائض في العرض، وبدلاً من ذلك، لا يوجد ما يكفي من العرض لمواكبة الطلب غير العادي واستيعاب العدد المتزايد من سكان دبي.

وأضاف فاروق ((أحد انعكاسات ارتفاع الطلب هو أن إنتاج البناء قد وصل إلى طاقته الكاملة، وفي بعض الأحيان يكون هناك نقص في مواد البناء)).

تفادي زيادة المعروض

وقال محمد سنكري، رئيس مجلس إدارة شركة سنكري العقارية، على الرغم من استمرار وتيرة التطوير العمراني في دبي، لا أعتقد أن هناك مخاوف كبيرة من وجود فائض في العرض بالسوق العقاري بشكل عام، حيث إن الطلب المستمر والمتزايد على العقارات، سواء في قطاع العقارات المتوسطة أو القطاع الفاخر، يحافظ على استقرار ميزان العرض والطلب.

وأضاف سنكري ((في قطاع العقارات الفاخرة على وجه الخصوص، لا يزال العرض أقل من الطلب، مما يعني أن السوق لا يواجه تحديات فيما يتعلق بفائض العرض، بالإضافة إلى ذلك يسهم تركيز المطورين في دبي على تقديم مشاريع عالية الجودة في المواقع الأكثر طلباً وإدارتها بحكمة، يساعد في الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي فائض كبير في العرض)).

طلب دولي

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة مجموعة ((شوبا))، إن دبي تتمتع بسوق عقاري مستقر ودائم النمو والازدهار، ولا توجد أي مخاوف بشأن زيادة مفرطة في المعروض من العقارات.

وأضاف ((من المتوقع أن يتماشى النمو السكاني في دبي بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، وتُبرز المبيعات القياسية للعقارات في عام 2023، التي وصلت إلى حوالي 193 مليار درهم، المكانة الرائدة لهذا السوق العقاري)).

وتابع مينون ((كما أن النمو السكاني، نتيجة نمط الحياة والفرص الاستثمارية التي تقدمها دبي، يواصل دفع نمو السوق العقاري وتعزيز استقرار الطلب والعرض، حيث تستمر دبي في جذب استثمارات عقارية قوية من دول عدة مثل الهند والصين والشرق الأوسط والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية)).

بيع المعروض

وقال أفزال حسين، المدير التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير العقاري، إن السوق العقاري في دبي يتمتع بالمرونة والجاذبية المستدامة، والتي تسهم بشكل رئيس في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفي الوقت الذي تواصل فيه شركات التطوير العقاري في دبي طرح المزيد من المشاريع، نجد أن دبي تحافظ على وتيرة النمو والتوسع، مع وجود خطط كبيرة للبنية التحتية والتطوير، وتسهيل إجراءات الاستثمار، الأمر الذي يقود إلى طلب متزايد على العقارات في المستقبل بفضل المشاريع الجديدة، والتنوع السكاني، وزيادة عدد السياح والزوار.

وأضاف حسين: ((في نهاية المطاف فإن الاستجابة للسوق تعتمد على كيفية تفاعل العرض والطلب وعلى مدى قدرة السوق على امتصاص الوحدات الجديدة دون تأثير على الأسعار، وهذا ما يبدو واضحاً في سوق الإمارة من خلال النتائج التي كشفت عنها أراضي دبي للربع الأول من العام، حيث سجّلت مبيعات عقارات دبي نمواً بنسبة 22.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ليعدّ بذلك أفضل ربع أول في تاريخ عقارات دبي، حيث بلغت المبيعات 108.7 مليارات درهم نتجت عن 36699 صفقة)).

المبيعات على الخريطة

وقالت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، ((رغم مخاوف البعض من احتمال حدوث عرض زائد في قطاع العقارات ذات الأسعار المتوسطة، إلا أن سوق العقارات الفاخرة والمتميزة في دبي يظل قوياً جداً بفضل الطلب المرتفع والمستقر)).

وأضافت ((يبحث عملاء اليوم المتميزون عن عقارات سكنية بأعلى معايير الجودة وبتقنيات متقدمة، مما يجعل التكنولوجيا الذكية ميزة ضرورية في المنازل، إذ يحرص المطورون على تلبية ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمخططات التي تشمل مشاريع متعددة الاستخدامات، وتضم مساحات سكنية وتجارية ومحلات تجزئة إلى جانب مناطق ترفيهية مستدامة وخضراء تركز على الصحة والراحة)).

وأفادت نيليبوفسكايا ((من المهم أن نشير هنا إلى أن سوق العقارات في دبي لا يتمحور حول الكمية فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضع معايير جديدة للفخامة والتكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة)).

وتابعت ((نجحت دبي في استقطاب آلاف المليونيرات والمليارديرات، مما أسهم بزيادة الطلب على المنازل الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية المرموقة، على وجه الخصوص، وقد شهدت مبيعات العقارات على المخطط في هذا القطاع نمواً كبيراً، حيث شكلت المعاملات 60% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في يوليو 2024، وهو ارتفاع من 49% في العام السابق، مما يؤكد هذا الاستمرار جاذبية دبي لكل من المستثمرين والسياح)).

توازن صحي

وقال بدر عبدالله السويدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نبني للتطوير العقاري، إن التنوع الاقتصادي المتنامي في دبي، وتواصل مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل توسيع شبكة المترو، سيسهمان في تعزيز الطلب في سوق العقارات.

وأضاف السويدي بقوله ((تعمل الحكومة على تنظيم تطوير العقارات لضمان وجود سوق متوازن يتماشى فيه العرض مع الطلب، حيث نلاحظ استقراراً في أسعار العقارات، مع تحقيق بعض القطاعات نمواً يعكس توازناً صحياً بين العرض والطلب، بعيداً عن الفائض أو الضغوط)).

ثقة عالية باستمرار زخم نمو القطاع العقاري في دبي 2-1