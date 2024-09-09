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ليون بلاك يختار أبوظبي مقراً دولياً لمكتب عائلته

9/9/2024 7:30:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ليون بلاك المؤسس لشركة ((أبولو جلوبال مانجمنت))، الشخصية الرائدة في مجال الاستثمارات الخاصة، بثروة صافية تتجاوز 14 مليار دولار، عن تأسيس مقر جديد لمكتب عائلته ((إليسيوم مانجمنت))، في سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي).

وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية، على العلاقات العميقة التي تربط بلاك بالمنطقة، والتي اكتسبها على مدار 30 عاماً، من خلال قيادته لشركة ((أبولو))، وهي شركة عالمية في مجال إدارة الأصول البديلة، وتدير حالياً ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي، وتعكس التزام ((بلاك)) المتزايد ببذل المزيد من الجهود في المنطقة.

وسيعمل المكتب الجديد، كأول مكتب دولي لشركة ((إليسيوم مانجمنت)). وقد استعانت ((سيميتار)) بفريق من المحترفين المخضرمين، من بينهم المستثمر في مجال التمويل ((أسد الحسيني)). وسيعمل ((الحسيني))، إلى جانب ((بن)) نجل ((بلاك))، على بناء منصة الائتمان ((فورتينبراس)).

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