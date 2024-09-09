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بنك الصين يدرج سندات بـ 400 مليون دولار في ناسداك دبي

9/9/2024 7:30:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار من قبل بنك الصين (فرع دبي)، وهو أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين.

ومُنح هذا الإصدار، والمستحق في عام 2027، تصنيفاً بدرجة ((A)) من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، وهو جزء من برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص ببنك الصين والبالغة قيمته 40 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن السندات المدرجة بسعر فائدة متغير تم إصدارها كسندات خضراء، حيث يعتزم البنك استخدام صافي عائدات الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء تستوفي المعايير المطلوبة.

وبهذا الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي من قبل بنك الصين، بما فيها إدراجات فرعي لوكسمبورج ودبي، إلى 1.47 مليار دولار.

ويشكل هذا الإدراج خطوة مهمة ستعزز محفظة ناسداك دبي من الإصدارات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار ، فيما وصل إجمالي السندات المدرجة إلى 41 مليار دولار.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: ((يسرنا أن نرحب بإدراج السندات الخضراء من الصين (فرع دبي) في ناسداك دبي، في خطوة تسلط الضوء على مكانة ودور دبي كوجهة رئيسية للجهات المصدرة العالمية، وتعكس عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات والصين. ويؤكد هذا الإدراج الناجح أيضاً مستوى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين الباحثين عن منظومة مالية مستدامة ومزدهرة في المنطقة)).

وأشارت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة والقائمة حالياً تشهد أفضل فتراتها التاريخية، بفضل الثقة السياسية المتبادلة القوية والعميقة والتعاون المالي المزدهر.

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