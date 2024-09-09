سوق دبي يتماسك قرب مستوى 4360 نقطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4360 نقطة في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق عند 4359.12 نقطة، منخفضاً بـ0.31%.
واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 51.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 291.3 مليون درهم في تداولات أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((سالك)) و((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة ناهزت 150.3 مليون درهم.
وتصدّر سهم ((بي إتش إم كابيتال)) ارتفاعات 18 سهماً بالسوق مرتفعاً 5.55%، وصعدت في سوق دبي أسهم ((سالك)) 2.7%، و((الفردوس القابضة)) 1.86%، و((ديوا)) 1.7%، و((الوطنية الدولية القابضة)) 1.66%، و((دبي التجاري)) 1.5%.
واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 132.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 124.1 مليون درهم.
إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9355.3 نقطة متراجعاً 0.98% بنهاية جلسة أمس.
وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 164.76 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه ((مدن القابضة)) جاذباً 86.74 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 64.1 مليون درهم.
اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.24 مليار درهم في ختام أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 949.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و291.3 مليون درهم في سوق دبي.
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