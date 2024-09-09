سوق دبي يتماسك قرب مستوى 4360 نقطة

تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4360 نقطة في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق عند 4359.12 نقطة، منخفضاً بـ0.31%.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 51.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 291.3 مليون درهم في تداولات أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((سالك)) و((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة ناهزت 150.3 مليون درهم.

وتصدّر سهم ((بي إتش إم كابيتال)) ارتفاعات 18 سهماً بالسوق مرتفعاً 5.55%، وصعدت في سوق دبي أسهم ((سالك)) 2.7%، و((الفردوس القابضة)) 1.86%، و((ديوا)) 1.7%، و((الوطنية الدولية القابضة)) 1.66%، و((دبي التجاري)) 1.5%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 132.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 124.1 مليون درهم.

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9355.3 نقطة متراجعاً 0.98% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 164.76 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه ((مدن القابضة)) جاذباً 86.74 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 64.1 مليون درهم.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.24 مليار درهم في ختام أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 949.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و291.3 مليون درهم في سوق دبي.