مكامن الخطر في سلاسل التوريد العالمية

يحافظ الاقتصاد الأمريكي على قوته النسبية، لكن المخاوف بشأن أمنه لا تزال قائمة.

فمن معارضة إدارة بايدن-هاريس لاستحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل، إلى التعريفات الجمركية المقترحة على الرافعات الصينية، التي قد تُستخدم للمراقبة الرقمية، وكذا المخاوف بشأن المعادن النادرة، وأجزاء المكونات للصناعات الحيوية التي يسيطر عليها الخصوم، يبدو جلياً أن إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة، هو قضية رئيسة. وسيظل الأمر كذلك، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

إنه أيضاً موضوع سيحظى بالكثير من الوقت هذا الأسبوع في واشنطن، حيث تستضيف وزارة التجارة قمة سلسلة التوريد، وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الصناعة الأمريكية والحلفاء والأكاديميين، والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية تحديد وإدارة المخاطر النظامية في سلاسل التوريد.

هذا بالفعل جزء من الجهود التي تقودها وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، التي أخبرتني الأسبوع الماضي، أن أكبر ما فاجأها خلال فترة ولايتها، معرفة ((مدى عدم استعداد الحكومة الفيدرالية لتحديد الاضطرابات في سلسلة التوريد، وكذلك مدى عدم تطور النهج المتبع في التعامل مع ذلك لفترة طويلة)).

ويعود جزء من هذا إلى حقيقة مفادها أن الكيانات التي تمتلك أفضل المعلومات، وأكثرها تفصيلاً حول سلاسل التوريد، هي شركات خاصة. وتميل هذه الشركات إلى البحث عن المخاطر الفردية في مجالات محددة، وليس القضايا النظامية في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقد تتمكن الحكومات من تحديد الحاجة إلى مزيد من المرونة في المجالات التي تشكل أهمية بالغة للأمن الاقتصادي أو الوطني ــ مثل أشباه الموصلات أو الأدوية ــ ولكنها لا تفهم إلا القليل من التفاصيل الخاصة بكل سلسلة توريد، أو كيف يمكنها التفاعل مع مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والنقل، والطاقة أو الكهرباء في خضم الأزمة. وكان هذا واضحاً للغاية أثناء الوباء، وهذا هو السبب وراء إعادة رايموندو أولويات وزارة التجارة للتركيز على سلاسل التوريد.

كان أحد الركائز الأساسية لهذه الجهود، هو تطوير تحليل أكثر قوة وشمولاً للبيانات، لتتبع نقاط الاختناق المحتملة في الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد. وتحقيقاً لهذه الغاية، طورت الوزارة نظاماً حسابياً، يتضمن بيانات عن اقتصاد السلع الأمريكي بكامله.

ويتم تحديد هذه البيانات وتصنيفها عبر مختلف الصناعات والجغرافيات، ومقاييس المخاطر (الجيوسياسية والبيئية والأمن القومي والصحة العامة وما إلى ذلك). والهدف هو إنشاء صورة دقيقة للغاية لمواطن الضعف والمرونة في الاقتصاد الأمريكي بالفعل. وقد تطلب هذا من رايموندو ومسؤوليها، التعرف إلى أشياء غامضة، مثل، على سبيل المثال، المكونات التي تدخل في نظام تبريد مركز بيانات قائم على الذكاء الاصطناعي.

وفي حين كان من المفهوم على نطاق واسع لبعض الوقت، أن قدرة الذكاء الاصطناعي كانت نقطة ضعف محتملة للولايات المتحدة، فقد كان يُنظر إلى هذا بشكل أساسي، من حيث الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة لمراكز البيانات، وما إذا كانت الشبكات التي تدعمها مرنة. لكن من خلال مناقشاتها مع الرؤساء التنفيذيين، بدأت رايموندو تدرك أن الهياكل المادية للمراكز، كانت في حد ذاتها نقطة اختناق محتملة.

وقالت: ((لقد أدركت أن الهياكل نفسها كانت متطورة حقاً، وأننا سنضطر إلى التعمق في أشياء مثل أنظمة التبريد والرفوف والمكونات)). وعندما أجرى الفريق تقييماً للحالة من خلال أداة التحليل، فإن ما اكتشفوه أثبت صحة المعلومات الواردة من الصناعة وأضاف إليها.

وقد تأكد أن أمريكا لا تواجه نقصاً محتملاً في مكونات التبريد فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى المزيد من محركات الديزل الاحتياطية، في حالة فشل الشبكة. ويوضح هذا المثال، وهو واحد من العديد، الحاجة إلى استخدام البيانات النوعية والكمية من الصناعة والقطاع العام، لفهم أفضل لمخاطر سلسلة التوريد.

وفي حين أن العديد من محادثات الأمن الاقتصادي سياسية للغاية - وحالة نبيون ستيل هي مثال جيد - تميل نقاط الضعف الحقيقية إلى التركز في أماكن غير متوقعة، والتفاعل بطرق لا يمكن لأي صانع سياسة أو رجل أعمال التنبؤ بها. وما نعرفه عموماً، هو أن هناك الكثير من المخاطر على مستوى الاقتصاد، والتي لم يتم فهمها أو معالجتها بعد.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة التجارة، إلى أن 57 % من الصناعات في أمريكا ستحتاج إلى ستة أشهر للعودة إلى طاقتها الطبيعية، إذا حدث حتى أسبوع واحد من تعطل النقل. وهذا هو التحول الذي تمت الإشادة به من ((في الوقت المناسب))، إلى ((فقط في حالة الطوارئ)). وعلى نحو مماثل، هناك مجالات غير متوقعة من ضعف القوى العاملة والتجارة، والتي لم يكن من الممكن التنبؤ بها، دون التعمق في البيانات التفصيلية للعديد من مستويات سلاسل التوريد العالمية.

ومن الناحية المثالية، من شأن المزيد من البيانات، أن تسمح لصناع السياسات بإرسال نوع من إشارات الطلب المستهدفة للغاية إلى الصناعة (عبر إعانات مالية أكثر تحديداً، أو حوافز ضريبية)، من شأنها أن تزيد من المرونة، مع عدم تشويه الاقتصاد الكلي أو نظام التجارة.

وقد تستخدم أيضاً لتحسين فعالية المفاوضات التجارية مع الحلفاء، وتفكيك التركزات في صنع السياسات داخل الوكالات. ومن الجيد أن نرى مجلس المنافسة في البيت الأبيض، الذي يضم التجارة، والخزانة، والنقل، وغيرها من الإدارات، يستخدم أدوات مثل هذه لتطوير سياسات أفضل.

وهكذا، فإنه في الأمن الاقتصادي، كما هي الحال في أي شيء آخر، البيانات هي القوة.