«استراحة معرفة» تواصل إثراء المشهد الإبداعي

نظَّمت ((استراحة معرفة))، إحدى مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال شهر أغسطس مجموعةً من الجلسات الحوارية والفعاليات المعرفية الملهمة والغنية داخل دولة الإمارات وخارجها، ناقش من خلالها المتحدثون عدداً من المؤلفات والكتب التي غطَّت جوانب أدبية ومعرفية متنوعة، ولاقت إقبالاً وتفاعلاً واسعاً من قبل الحضور.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تسعى المؤسَّسة من خلال هذه الجلسات المعرفية إلى إشراك جميع فئات المجتمع في عملية إنتاج المعرفة ونشرها، وتشجيعهم على جعل الكتاب رفيقهم الدائم. وتهدف المؤسَّسة عبر هذه الفعاليات التي تستضيفها استراحة معرفة على المستوى المحلي والعربي إلى توسيع الآفاق المعرفية لدى القراء العرب، وترسيخ عادة القراءة لديهم.

وفي ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في هذه الحوارات الغنية، ستواصل المؤسَّسة استضافة خيرة الكُتَّاب والشخصيات الأدبية والعلمية لمناقشة أبرز المؤلفات التي تلبي اهتمامات القراءة)).

وعُقدت خلال الشهر الحالي، في إطار ((استراحة معرفة))، جلسة نقاشية في مقهى ((بينز أند بيجز)) في أبوظبي وأيضاً عبر المنصة الافتراضية ((Google Meet)) لمناقشة كتاب ((قوة العادات)) للمؤلف تشارلز دويج.

وفي رأس الخيمة، نظَّمت استراحة معرفة بالتعاون مع مركز الشباب في رأس الخيمة جلسة بعنوان (ميكرفون مفتوح مع صفية الشحي لمناقشة كتاب ((مت فارغاً))) أدارتها منسقة ((استراحة المعرفة)) الدكتورة عبير الراسبي، فيما كانت ((منصة كافيه)) في حارة السدرة التراثية في منطقة اللؤلؤية بخورفكان ساحة لاستضافة جلسة نقاشية حول كتاب ((الشيف)) لمؤلفه جاسبريت سنغ، التي صاحبتها فعاليات متنوعة من التراث الهندي. وشهدت مكتبة زايد المركزية في مدينة العين تنظيم جلستَين معرفيتَين ثريتَين، الأولى لمناقشة كتاب ((فن الحرب)) لمؤلفه سون تزو، والثانية لمناقشة كتاب ((مذكرات أميرة عربية)) للكاتبة إميلي رويته.