«مطبخ دمشق».. سوق مملوكية عريقة تنبض بالقصص

سوق الجزماتية أو ((مطبخ دمشق))، هو أحد أشهر الأسواق وأعرقها، إذ يقع في حي الميدان الشهير، خارج سور دمشق القديمة، وكانت سوقاً للحبوب لفترة طويلة من الزمن، قبل أن تتغير هويتها، وتتحول في العقود الأخيرة، إلى ما يعرف باسم ((مطبخ دمشق))، جراء انتقال أشهر متاجر الحلويات والمطاعم ذات الطبيعة الدمشقية إليها.

وتتميز هذا السوق بأنها لا تنام، وهي مقصد للسياح العرب والأجانب، كمعالم دمشق الأثرية الموغلة في القدم، كما أنها تساهم في نشر ثقافة دمشق في الكثير من دول العالم، من خلال تصدير الحلويات الدمشقية إليها، كما تتميز السوق بفرادة معمارها.

في بيت الداوود العريق في حي الميدان الشهير، تحدث رضوان داوود لـ ((البيان))، عن سوق الجزماتية، التي تمتد لمسافة تصل إلى نحو 3 كيلومترات، في تلك المنطقة، ويعود تاريخها إلى العهد المملوكي.

وقال داوود: إن الجزماتية، هي التسمية أكثر شيوعاً وتداولاً للسوق، أو شارع الميدان (الممتد من باب مصلى إلى بوابة الميدان)، كان سابقاً مخزناً للحبوب، وكانوا يسمونها ((بايكة الحبوب))، حيث كانت المحاصيل الزراعية تأتي إليها من كافة المحافظات السورية، كل بحسب إنتاجه، وهذا الأمر امتد لفترة طويلة)). ولفت إلى أن تخصص السوق سابقاً، أثّر في الطبيعة المعمارية لها، من حيث عمارة ((البوايك))، والتي يجب أن تحقق شروطاً بيئية صحية، تتعلق بالحرارة والرطوبة، وبشكل طبيعي.

تسمية السوق بالجزماتية (تصنيع الأحذية)، هي التسمية الأكثر شيوعاً للسوق، إذ يبين داوود أن هناك عدة تسميات للسوق، أو تبعاً لعلامات مميزة يتضمنها، إذ إن هناك منطقة الصحابة، نسبة للصحابي صهيب الرومي، وبعدها القرشي، ثم الموصلي، والجزماتية (طولها يبلغ 100 متر تقريباً من السوق)، وأبو حبل، وصولاً إلى البوابة. وأضاف: ((هناك تسمية ثانية للسوق، مقسمة لثلاث تسميات، هي الميدان الفوقاني والتحتاني والوسطاني)).

تغير

وعن تغير طبيعة السوق، أكد داوود أنه منذ ثمانينيات القرن الفائت، بدأ شارع الميدان يأخذ طبيعة مختلفة، حيث تحول من سوق هويتها بيع الحبوب، إلى سوق لبيع الأطعمة والحلويات، جراء انتقال الكثير من المتاجر والمحلات المختصة في هذا المجال، باتت توصف في العقدين الأخيرين بمطبخ دمشق.

وعن المأكولات التي تتميز بها السوق، أوضح داوود أن ((السوق متخصصة بشكل خاص بإنتاج المأكولات الدمشقية التراثية، بالإضافة إلى المأكولات الشعبية، كالفول والحمص والفلافل والشاورما والمشاوي وغيرها)).

أشهر ما تميزت به السوق في العقود الماضية، هو صناعة الحلويات الدمشقية العريقة المتفردة، والتي كانت سبباً في انتشارها عربياً وعالمياً، من خلال صنّاعها المهرة.

وتتميز السوق بوجود العديد من المعالم الأثرية، التي تعود إلى مئات السنين، كالجوامع والحمامات، بالإضافة إلى وجود كنيستين بالقرب من السوق في حي الميدان.