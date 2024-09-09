«القلم الذهبي» تدعم مشهد السينما العربية روائياً

في دعم لصناعة السينما عربياً، تم إطلاق الموقع الإلكتروني لجائزة ((القلم الذهبي)) للأدب الأكثر تأثيراً، التي تهدف إلى تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية، وذلك بمبادرة من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جماهيرية

وقال رئيس جائزة ((القلم الذهبي)) الدكتور سعد البازعي، في مؤتمر صحفي أخيراً، إن جائزة القلم الذهبي، التي تركز على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية والأكثر قابلية لتبنيها سينمائياً، تفتح باب التقديم للأعمال الأدبية في الـ 15 من سبتمبر الجاري، حتى تاريخ 30 من الشهر الجاري، ثم سيتم الإعلان عن القائمة الطويلة في الـ 30 من نوفمبر المقبل، تليها القائمة القصيرة في الـ 30 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل يُقام في فبراير 2025، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما ونجومها.

مسارات

وأشار البازعي إلى أن مسارات الجائزة الستة هي: الجوائز الكبرى مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور.

إثراء

ودعا رئيس جائزة ((القلم الذهبي)) كافة الأدباء والكتاب العرب إلى المشاركة في إثراء المحتوى العربي بأعمال ذات قيمة عالية علماً بأنه سيتم فتح باب التصويت للجمهور على موقع الجائزة في وقت لاحق. وفي ذات السياق، تم الإعلان عن إطلاق ((ديوانية القلم الذهبي))، لتمثل منصة دائمة للأدباء للاستفادة منها على مدار العام.