أحمد وصقر بن سعود يحضران عرضاً مسرحياً صينياً تقليدياً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، بحضور تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أول من أمس، عرضاً مسرحياً صينياً تقليدياً، احتفاءً بالعلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وجمهورية الصين الشعبية، وسفارتها لدى الدولة، وذلك على مسرح ((مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي)) التابع لوزارة الثقافة.

وتضمن العرض 15 أداء للفنون التقليدية الصينية، وفنون الموسيقى، والعروض البهلوانية، والرقصات الشعبية التي عكست جوهر العادات والتقاليد الصينية العريقة، بحضور أكثر من 900 شخص من أفراد المجتمع في رأس الخيمة والدولة.

وتم التنسيق لهذا العرض المسرحي الصيني في الإمارة، تحت عنوان ((لحظة لا تُنسى مع القمر في رأس الخيمة)) من قبل شركة ((سفرك)) للسفر والسياحة، حيث تضمن معرضاً مصاحباً للحرف اليدوية الصينية، وموجزاً تعريفياً عن الثقافة والسياحة في الصين.

حضر العرض المسرحي، عدد من المسؤولين الحكوميين، وكبار الشخصيات من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وممثلين عن وسائل الإعلام الصينية، بما فيها، شبكة تلفزيون الصين الدولية ((سي جي تي إن))، وصحيفتي ((الشعب اليومية))، و((الصين يومياً)).