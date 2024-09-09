10 فائزين بـ «منح منصة الأبحاث والممارسات الفنية»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بالشراكة مع ((فن جميل)) - المؤسسة الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، عن أسماء الفائزين العشرة ببرنامج ((منح منصة الأبحاث والممارسات الفنية)). حيث تم اختيارهم عبر الدعوة المفتوحة التي أطلقت في أكتوبر الماضي، وجذبت مجموعة متنوعة من المبدعين متعددي التخصصات، بمن فيهم صانعو الأفلام، والكتّاب، والقائمون على الفن، والرسامون، والمصممون، وفنانو الأداء، من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف منصة الأبحاث والممارسات الفنية في نسختها الثانية إلى دعم مشروعات الفنون المبتكرة التي تتجاوب بفعالية مع حالة الطوارئ المناخية، من حيث الهدف والموضوع والممارسة والعملية.

وانطلاقاً من التركيز على توفير الفرص للفنانين والممارسين المبدعين المقيمين في دولة الإمارات، تقدم نسخة هذا العام منحاً تتراوح قيمتها ما بين 3,600 و22,000 درهم إماراتي للفنانين الأفراد والجماعات الفنية العاملة في المشروعات والمقترحات المتعلقة بالمناخ في دولة الإمارات.

وكان الفائزون هم: فاطمة الفردان، وزارا محمود وبولين دوكتوليرو، وأكاري ياسودا، وزهرة جوانجي، وأبو بكر التوم ومارفاريد قاسم وميساء كنعان وكاثرين ليغاسبي، واستوديو ديتكريت، وتتراوح المشاريع المقترحة من صناعة الفخار والأفلام إلى علم النبات والرسم والبحوث والبرامج المجتمعية والمنشآت الفنية العامة.