«أحمد الجسمي.. عميد المسرح الإماراتي» رحلة عطاء حافلة بالإبداعات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت جمعية المسرحيين كتاباً خاصاً عن الفنان الإماراتي القدير، أحمد الجسمي، الذي تم اختياره الشخصية الإماراتية المكرمة في المهرجان المسرحي للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الرابعة عشرة والتي تنطلق في العاشر من سبتمبر الجاري، في الرياض، بمشاركة عروض مسرحية خليجية، تتنافس على جوائز المهرجان.
جاء الكتاب، تحت عنوان ((أحمد الجسمي.. عميد المسرح الإماراتي)) وحوى 150 صفحة ملونة، وذلك تماشياً مع المكانة الكبيرة التي وصل إليها الجسمي، والحضور المهم له في التظاهرات المسرحية الخليجية الكبرى، بما امتلكه من مواهب أدائية فارقة، وما حمله على عاتقه من مسؤوليات إدارية فائقة، ساهمت في وصول المسرح الإماراتي إلى ما وصل إليه من مستوى متقدم وسمعة طيبة في الأوساط المسرحية المحلية والخليجية والعربية والدولية.
وحوى الكتاب السيرة المسرحية الكاملة للفنان أحمد الجسمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المحطات في مشوار الجسمي المسرحي، بما فيها من حضور وتكريمات وجوائز، ومنجزات إبداعية.
واحتوى الكتاب على العديد من الشهادات التي كتبها أهم المسرحيين الإماراتيين والخليجيين والعرب، ممن عاصروا مبدعنا، وعملوا معه في العديد من العروض المسرحية، شهادات عبرت عن محبتهم، وامتنانهم لمنجز أحمد الجسمي، الذي يعتبره النقاد والمهتمون بالشأن المسرحي، علامة بارزة في تاريخ المسرح الإماراتي والخليجي.
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