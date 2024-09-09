«أحمد الجسمي.. عميد المسرح الإماراتي» رحلة عطاء حافلة بالإبداعات

أصدرت جمعية المسرحيين كتاباً خاصاً عن الإماراتي القدير، أحمد الجسمي، الذي تم اختياره الشخصية الإماراتية المكرمة في المهرجان المسرحي للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الرابعة عشرة والتي تنطلق في العاشر من سبتمبر الجاري، في الرياض، بمشاركة عروض مسرحية خليجية، تتنافس على جوائز المهرجان.

جاء الكتاب، تحت عنوان ((أحمد الجسمي.. عميد المسرح الإماراتي)) وحوى 150 صفحة ملونة، وذلك تماشياً مع المكانة الكبيرة التي وصل إليها الجسمي، والحضور المهم له في التظاهرات المسرحية الخليجية الكبرى، بما امتلكه من مواهب أدائية فارقة، وما حمله على عاتقه من مسؤوليات إدارية فائقة، ساهمت في وصول المسرح الإماراتي إلى ما وصل إليه من مستوى متقدم وسمعة طيبة في الأوساط المسرحية المحلية والخليجية والعربية والدولية.

وحوى الكتاب السيرة المسرحية الكاملة للفنان أحمد الجسمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المحطات في مشوار الجسمي المسرحي، بما فيها من حضور وتكريمات وجوائز، ومنجزات إبداعية.

واحتوى الكتاب على العديد من الشهادات التي كتبها أهم المسرحيين الإماراتيين والخليجيين والعرب، ممن عاصروا مبدعنا، وعملوا معه في العديد من العروض المسرحية، شهادات عبرت عن محبتهم، وامتنانهم لمنجز أحمد الجسمي، الذي يعتبره النقاد والمهتمون بالشأن المسرحي، علامة بارزة في تاريخ المسرح الإماراتي والخليجي.